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Украла лосины с помощью фольги 23-летняя рецидивистка в ТРЦ «Аура» Новосибирска

Судебные приставы заставили заплатить жительницу Оби за украденные лосины и футболки, которые она похитила, дабы оставаться «в тренде».

В отделе судебных приставов по городу Оби (город-спутник Новосибирска) на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа в размере 7000 рублей.

— 23-летняя гражданка похитила в одном из бутиков ТРЦ «Аура» модную одежду, предварительно выложив свою дамскую сумочку фольгой, чтобы похищенный товар не обнаруживался на входных детекторах. Однако незадачливый вор забыла о наличии камер видеонаблюдения, на чём и оказалась поймана, — рассказали в управлении ФССП по Новосибирской области.

Суд назначил ранее судимой за аналогичные преступления гражданке наказание в виде уголовного штрафа в размере 7 000 рублей. Должница по адресу прописки не проживала, скрывалась от встречи с должностными лицами и потому была объявлена в розыск. Разыскать похитительницу лосин судебному приставу-исполнителю удалось, благодаря социальной сети «ВКонтакте».

Во время переписки и последовавшей за ней личной беседы, до неплательщицы было доведено, что в случае нарушения сроков оплаты уголовного штрафа, данный вид наказания может быть заменён на реальный срок лишения свободы.

— Вероятно, осознание возможности отправиться в «места не столь отдалённые», обчанка нашла в себе силы и средства, чтобы оплатить уголовный штраф, — пояснили в службе судебных приставов.

Новости smi2.ru

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Украла лосины с помощью фольги 23-летняя рецидивистка в ТРЦ «Аура» Новосибирска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [11:15]

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