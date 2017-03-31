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По информации регионального управления ГИБДД, за четверг в Новосибирской области зарегистрировано 3 ДТП с четырьмя пострадавшими. Одно из них произошло в Бердске.
30 марта в 9.26 в Бердск было совершено столкновение двух автомобилей. Не разъехались «Тойота Раум» под управлением 43-летнего водителя и «Рено Логан», которым управлял 31-летний водитель.
— Пострадал пассажир автомобиля «Рено» — женщина 1973 года рождения. У нее телесная травма в виде ушиба, — рассказали в Госавтоинспекции.
За прошедшие сутки в Новосибирске и Новосибирской области произошло 183 ДТП с материальным ущербом. Всего зафиксировано нарушений ПДД — 6628, выявлено водителей в состоянии опьянения — 14, еще четверо отказались от медосвидетельствования.
Задержано 76 водителей без документов, поставлено на спецстоянку 196 транспортных средств. 240 нарушений совершили пешеходы, 120 водителей не предоставили преимущество пешим участникам дорожного движения.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [11:05]
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