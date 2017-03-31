Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Пострадала пассажирка Renault Logan в ДТП с Toyota Raum в Бердске

По информации регионального управления ГИБДД, за четверг в Новосибирской области зарегистрировано 3 ДТП с четырьмя пострадавшими. Одно из них произошло в Бердске.

30 марта в 9.26 в Бердск было совершено столкновение двух автомобилей. Не разъехались «Тойота Раум» под управлением 43-летнего водителя и «Рено Логан», которым управлял 31-летний водитель.

— Пострадал пассажир автомобиля «Рено» — женщина 1973 года рождения. У нее телесная травма в виде ушиба, — рассказали в Госавтоинспекции.

За прошедшие сутки в Новосибирске и Новосибирской области произошло 183 ДТП с материальным ущербом. Всего зафиксировано нарушений ПДД — 6628, выявлено водителей в состоянии опьянения — 14, еще четверо отказались от медосвидетельствования.

Задержано 76 водителей без документов, поставлено на спецстоянку 196 транспортных средств. 240 нарушений совершили пешеходы, 120 водителей не предоставили преимущество пешим участникам дорожного движения.

Новости smi2.ru

  • Кто что знает об аварии около п.Вега? (7)
  • В аварии около Искитима погиб водитель «Тойоты» (4)
  • Nissan Sunny въехал в Toyota Carina на железнодорожном переезде в Бердске (5)
  • «Шаман» попал в аварию! (42)
  • Это не массовое ДТП (фото) (14)
Пострадала пассажирка Renault Logan в ДТП с Toyota Raum в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [11:05]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:15] Сотрудники «Лиги» сами в шоке!

[14:05] Что происходит с очередью в детские сады Бердска

[13:45] Митрополит освятит Богоявленский храм 1 апреля в Бердске

Все новости

[14:15] Сотрудники «Лиги» сами в шоке!

[14:05] Что происходит с очередью в детские сады Бердска

[13:45] Митрополит освятит Богоявленский храм 1 апреля в Бердске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 76%

31 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 4.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 56%

01 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 57%

02 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: