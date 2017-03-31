По информации регионального управления ГИБДД, за четверг в Новосибирской области зарегистрировано 3 ДТП с четырьмя пострадавшими. Одно из них произошло в Бердске.

30 марта в 9.26 в Бердск было совершено столкновение двух автомобилей. Не разъехались «Тойота Раум» под управлением 43-летнего водителя и «Рено Логан», которым управлял 31-летний водитель.

— Пострадал пассажир автомобиля «Рено» — женщина 1973 года рождения. У нее телесная травма в виде ушиба, — рассказали в Госавтоинспекции.

За прошедшие сутки в Новосибирске и Новосибирской области произошло 183 ДТП с материальным ущербом. Всего зафиксировано нарушений ПДД — 6628, выявлено водителей в состоянии опьянения — 14, еще четверо отказались от медосвидетельствования.

Задержано 76 водителей без документов, поставлено на спецстоянку 196 транспортных средств. 240 нарушений совершили пешеходы, 120 водителей не предоставили преимущество пешим участникам дорожного движения.

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