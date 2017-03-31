Заманчивую акцию предлагает бердчанам, желающим проверить свое здоровье, некий сервисный центр «Восток». Листочки с приглашением на комплексное тестирование организма в рамках государственной программы «Здоровье нации» всего за 100 рублей появилось на дверях подъездов многоквартирных домов.

Однако жительница одного из них, пожелавшая скрыть свое имя, уверена, что за такой смешной ценой и громкими обещаниями могут таиться подводные камни. «Бесплатный сыр только в мышеловке», — цитирует бердчанка народную мудрость и подозревает, что так мошенники зазывают доверчивых пенсионеров.

За указанную стоимость фирма обещает проверить состояние всех систем организма и дать рекомендации по оздоровлению — «быстро, доступно, качественно». Но нужно торопиться: акция пройдет только в субботу (какую именно?). Попасть к специалистам можно только по записи, предварительно позвонив по указанному номеру.

Однако с первых попыток сделать это не удается. Спустя несколько минут на экране моего мобильного телефона высвечиваются заветные цифры. Сотруднику центра я объясняю, что хочу подробнее узнать о методиках тестирования: дескать, мы с мамой настроены основательно подготовиться к походу. Но, уверяет меня голос в трубке, нужно просто не есть тяжелую пищу за несколько часов до приема. Не примут и пациента с кардиостимулятором и онкобольного в последней стадии.

Как удается узнать, в основе тестирования лежит китайская медицина. Собеседник поясняет, что по моей руке специальный прибор может показать все опасные и не очень недуги:

— Тестирование проводится по точкам акупунктурным прибором — все это сертифицировано. Есть точки на ладошке, которые соответствует определенному органу. По этим точкам специалист расскажет, что болит и по какой причине. Выписывается определенная программа: на что вам конкретно стоит обратить внимание.

По словам представителя центра, специалисты — последователи техник восточной медицины из Новосибирска. Им они обучались на практике в Поднебесной у прославленных мастеров.

— Время для записи только одно: к 11 часов утра, — приглашает он на прием в бизнес-центр на главной улице города. На вопрос, нужно ли брать паспорт и более серьезные деньги, отвечает, что не обязательно.

Оказывается, сервисный центр «Восток» — не новая для Бердска организация. В 2014 году «Курьер. Среда. Бердск» уже побывал на обследовании в этой компании. Кстати, адрес офиса с тех пор не изменился — там находится сетевая фирма «Тяньши». Правда, три года назад со взрослых пациентов за прием просили в 10 раз больше сегодняшней смехотворной суммы. А еще предлагали лечить обнаруженные болячки китайскими БАДами, которые стоят тут же к услугам пришедших.

Как следует из объявления, тестирование проводится в рамках программы «Здоровье нации». Однако представители официальной медицины уверяют, что государственная поддержка здравоохранения реализуется только через государственные учреждения. По словам главного врача бердской ЦГБ Юрия Краморова, чтобы комплексно проверить здоровье, нужно прийти к участковому терапевту, который даст направление на диспансеризацию или назначит список анализов.

Доверять свое здоровье «восточным» лекарям местного пошиба, принимать целебные таблетки с непроизносимыми китайскими названиями — решает каждый сам. Но, возможно, кто-то, соблазнившись объявлением, ожидает полноценного обследования на современном оборудовании, а получит вызывающее споры у официальных медиков «гадание» по руке.

Напомним, в Бердске уже были случаи, когда прельщенные заманчивыми обещаниями маркетологов горожане оказывались разочарованными. Так, две недели назад по городу прокатилась волна странных «кулинарных шоу». Пенсионерок приглашали на мастер-классы по приготовлению вкусных и полезных блюд, а уходили они с многотысячными кредитами за сковородки сомнительного качества.

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