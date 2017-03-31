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Оттаял труп: бомжа зарезали еще в январе в гаражах Новосибирска

В Новосибирске в течение суток раскрыто убийство мужчины, оттаявшее из-под снега тело которого было обнаружено на открытом участке местности, сообщили в управлении СК по новосибирской области сегодня, 31 марта.

Следственным отделом по Ленинскому району Новосибирска регионального СКР во взаимодействии с сотрудниками областного главка МВД России в течении суток с момента возбуждения уголовного дела раскрыто преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

— По версии следствия, в вечернее время 29 марта 2017 года в 30-ти метрах от гаражного кооператива «Марс» в Ленинском районе Новосибирска обнаружено оттаявшее в овраге из–под снега тело мужчины. Ввиду установления при проведении осмотра места происшествия на теле потерпевшего колото-резанных ранений, следователем незамедлительно вынесено постановление о возбуждении уголовного дел, — рассказали в ведомстве.

В короткий промежуток времени тело мужчины был опознано, им оказался местный житель 1975 года рождения. Установлено, что в последний раз его видели живым 1 января 2017 года. В то же время, поскольку с близкими родственниками мужчина связь не поддерживал, заявление о его безвестном исчезновении в органы правопорядка не поступало. В последнее время мужчина определенного места жительства не имел, арендовал в различных местах автогаражи, где проживал и с целью заработка занимался ремонтом автомобилей.

При выполнении следственных действий в качестве подозреваемого в совершении преступления установлен 28-летний местный житель, который в ходе допроса дал признательные показания о совершении им преступления.

— Злоумышленник сообщил, что мотивом убийства явился бытовой конфликт, возникший между ним и потерпевшим при совместном распитии 1 января 2017 года спиртных напитков в одном из гаражных боксов. В ходе конфликта подозреваемый на почве внезапно возникшей неприязни к потерпевшему причинил последнему смерть, а затем спрятал тело в снегу на территории гаражного кооператива, — уточнили подробности в ведомстве.

В данный момент подозреваемый задержан, с его участием выполнена проверка показаний на месте. В ближайшее время следователем задержанному будет предъявлено обвинение, а перед судом возбуждено ходатайство о применении в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Оттаял труп: бомжа зарезали еще в январе в гаражах Новосибирска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [10:40]

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