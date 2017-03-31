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Премьер-министр России Дмитрий Медведев отчитал главу Минсельхоза Александра Ткачева за опоздание к началу заседания кабинета министров, передает РБК.
Медведев передал «большой арктический привет» всем тем, кто «не участвует в Арктическом форуме», отметив, что «это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать».
«Александр Николаевич [Ткачев]. Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а вас ждали. Нехорошо. Будильник себе ставьте в разные места», — сказал Медведев Ткачеву.
Видео РБК
Дмитрий Медведев не в первый раз делает замечания своим подчиненным. Так, в феврале 2016 года он объявил выговор своему помощнику, экс-главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко в связи с нарушением требования закона о госслужбе. В частности, речь шла о невыполнении требования соблюдать правила публичных выступлений, говорилось в заявлении правительства. В мае Медведев снял дисциплинарное взыскание.
В августе 2016 года премьер-министр объявил замечание статс-секретарю и замминистра строительства и ЖКХ России Наталье Антипиной. В распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, сообщалось, что замечание объявлено «за ненадлежащее исполнение возложенных на нее должностных обязанностей».
Также в октябре прошлого года замечание было объявлено заместителю министра культуры Владимиру Аристархову. Согласно распоряжению Медведева, оно было объявлено в соответствии со ст. 59 федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Причины вынесения замечания в документе не сообщались. Замечание было вынесено в соответствии со ст. 59.1, рассказал РБК источник в правительстве. Эта статья называется «Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции».
Премьер-министр Дмитрий Медведев накануне, 29 марта, съездил с Владимиром Путиным на архипелаг Земля Франца-Иосифа в Архангельской области, сообщается на сайте правительства России.
Видео: ляпы и перлы Дмитрия Медведева
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Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [10:30]
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