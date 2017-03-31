Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Порвали колеса в яме пять машин на дороге в Бердске

Не менее пяти машин порвали колеса в яме на улице Красноармейской в районе дома 86/1 вечером 30 марта. Как рассказал один из пострадавших Алексей Попов, автомобили пострадали из-за острых краев разрушенного асфальта.

Около 21.00 «Мазда» Алексея попала в злополучную яму. Примерно в это же время в этом месте колеса проткнуло еще три машины — две «Тойоты» и одна «Лада». Не все пострадавшие стали дожидаться ГИБДД. По наблюдениям Попова, в общей сложности за вечер колес лишились пять транспортных средств. На шинах остались дыры размером с монетку.

— ГИБДД приехали, отмерили положение ямы относительно дома. Но из-за дождя не стали замерять саму яму. Мол, там вода, а они не имеют права замерять, когда есть вода. Странное утверждение, ведь весной всегда вода. А пока дождемся сухой погоды, лето придет. В общем, померить они так и не согласились. И мы сами с рулеткой лазили и делали замеры и фотографии, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Попов.

Теперь автомобилисты намерены требовать возмещения ущерба с дорожников. Ведь если яма была бы вовремя устранена, колеса остались бы целы.

Утром 31 марта сотрудники Центра муниципальных услуг оперативно ликвидировали яму — засыпали ее асфальтом.

Новости smi2.ru

  • Яма так и останется после ремонта? (2)
  • Яма на месте вспученного асфальта образовалась на улице Павлова в Бердске (5)
  • Ям на дорогах Бердска станет меньше в июне (акция «Дырки Бердска») (16)
  • Что за ямы накопали около школы №11? (4)
  • Четырехметровый провал дороги устранят к 3 апреля в Бердске (1)
Порвали колеса в яме пять машин на дороге в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [10:15]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:15] Сотрудники «Лиги» сами в шоке!

[14:05] Что происходит с очередью в детские сады Бердска

[13:45] Митрополит освятит Богоявленский храм 1 апреля в Бердске

Все новости

[14:15] Сотрудники «Лиги» сами в шоке!

[14:05] Что происходит с очередью в детские сады Бердска

[13:45] Митрополит освятит Богоявленский храм 1 апреля в Бердске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 76%

31 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 4.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 56%

01 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 57%

02 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: