Не менее пяти машин порвали колеса в яме на улице Красноармейской в районе дома 86/1 вечером 30 марта. Как рассказал один из пострадавших Алексей Попов, автомобили пострадали из-за острых краев разрушенного асфальта.

Около 21.00 «Мазда» Алексея попала в злополучную яму. Примерно в это же время в этом месте колеса проткнуло еще три машины — две «Тойоты» и одна «Лада». Не все пострадавшие стали дожидаться ГИБДД. По наблюдениям Попова, в общей сложности за вечер колес лишились пять транспортных средств. На шинах остались дыры размером с монетку.

— ГИБДД приехали, отмерили положение ямы относительно дома. Но из-за дождя не стали замерять саму яму. Мол, там вода, а они не имеют права замерять, когда есть вода. Странное утверждение, ведь весной всегда вода. А пока дождемся сухой погоды, лето придет. В общем, померить они так и не согласились. И мы сами с рулеткой лазили и делали замеры и фотографии, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Попов.

Теперь автомобилисты намерены требовать возмещения ущерба с дорожников. Ведь если яма была бы вовремя устранена, колеса остались бы целы.

Утром 31 марта сотрудники Центра муниципальных услуг оперативно ликвидировали яму — засыпали ее асфальтом.

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