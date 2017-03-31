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Электроснабжения в Маслянинском, Искитимском и Черепановском районах восстановлено в полном объеме, сообщили только что в управлении МЧС по Новосибирской области.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сегодня, 31 марта, в 4:55 от дежурного АО «РЭС» поступила информация об аварийном отключении на подстанции «Посевная» по линии 110 кВ в Черепановском районе. В результате этого в Маслянинском, Искитимском и Черепановском районах нарушено энергоснабжение 48 населенных пунктов, в которых проживает 36 660 жителей.
На месте происшествия сначала работали 2 бригады Черепановских электрических сетей в составе 8 человек, 3 единиц техники. Производилось переподключение на резервную линию.
Из отключенных 5 больниц, 1 стационар — в Маслянинском районе, 4 поликлиники — в Черепановском и Искитимском районах.
Позже была усилена группировка Черепановских электрических сетей. Работают 7 бригад в составе 14 человек, 4 едниц техники.
В 6:40 подключено 3 подстанции из 4. Остается отключена одна подстанция в Маслянинском районе, 23 населенных пункта, 1 стационар в Маслянинском районе.
По состоянию на 8:00 энергоснабжение восстановлено в полном объеме.
— Жалоб и обращений со стороны жителей Маслянинского, Искитимского и Черепановского районов Новосибирской области не поступало, — сообщили в региональном управлении МЧС.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [10:05]
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