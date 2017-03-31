Безопасные знаки!

Сегодня (31.03.17) сложилось впечатление, что для «монтажников» дорожных знаков порывы ветра — это что-то немыслимое для Бердска.

На протяжении всей ул. Красная Сибирь обнаружилось 4 знака ДД, находящихся в горизонтальном состоянии. 2 из которых были на проезжей части.

Но больше всего привлек внимание знак на остановке м-она Раздольный. Остановка — это место, где очень часто находятся люди в ожидании транспорта, много детей… Хорошо, что никто не пострадал. Фото знака прилагается.

После увиденного один вопрос к государственным органам: неуважаемые, сколько еще нам это терпеть?

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