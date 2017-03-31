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Безопасные знаки!
Сегодня (31.03.17) сложилось впечатление, что для «монтажников» дорожных знаков порывы ветра — это что-то немыслимое для Бердска.
На протяжении всей ул. Красная Сибирь обнаружилось 4 знака ДД, находящихся в горизонтальном состоянии. 2 из которых были на проезжей части.
Но больше всего привлек внимание знак на остановке м-она Раздольный. Остановка — это место, где очень часто находятся люди в ожидании транспорта, много детей… Хорошо, что никто не пострадал. Фото знака прилагается.
После увиденного один вопрос к государственным органам: неуважаемые, сколько еще нам это терпеть?
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [09:50]
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