Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Неуважаемые, сколько еще это терпеть?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Роман:

Безопасные знаки!

Сегодня (31.03.17) сложилось впечатление, что для «монтажников» дорожных знаков порывы ветра — это что-то немыслимое для Бердска.

На протяжении всей ул. Красная Сибирь обнаружилось 4 знака ДД, находящихся в горизонтальном состоянии. 2 из которых были на проезжей части.

Но больше всего привлек внимание знак на остановке м-она Раздольный. Остановка — это место, где очень часто находятся люди в ожидании транспорта, много детей… Хорошо, что никто не пострадал. Фото знака прилагается.

После увиденного один вопрос к государственным органам: неуважаемые, сколько еще нам это терпеть?

Новости smi2.ru

  • Почему закрыты ворота рынка? (22)
  • Бетонными блоками закрыли путь из Северного микрорайона в Бердске. Власть извиняется (38)
  • «Водительские права» получили ребята из шахматного клуба «Маэстро» в Бердске (0)
  • Юным инспекторам движения из Бердска не хватило балла, чтобы войти в десятку сильнейших (0)
  • Юные автоинспекторы из Бердска не вошли в тройку лидеров, но показали себя в личном зачете (1)

Неуважаемые, сколько еще это терпеть?

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [09:50]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:15] Сотрудники «Лиги» сами в шоке!

[14:05] Что происходит с очередью в детские сады Бердска

[13:45] Митрополит освятит Богоявленский храм 1 апреля в Бердске

Все новости

[14:15] Сотрудники «Лиги» сами в шоке!

[14:05] Что происходит с очередью в детские сады Бердска

[13:45] Митрополит освятит Богоявленский храм 1 апреля в Бердске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 76%

31 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 4.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 56%

01 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 57%

02 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: