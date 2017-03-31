24-25 марта 2017 года «Областной центр развития творчества детей и юношества» при поддержке министерства образования Новосибирской области организовал и провел ХII региональную открытую научно-практическую конференцию школьников «Эврика». Форум привлекает учащихся к научно-исследовательской деятельности и поддерживает школьные исследовательских сообществ.

Конференция состояла из двух этапов: заочного и очного. На заочный этап работы представили 327 школьника (268 работ), из которых 207 учащихся (172 работы) были приглашены на очный этап. К ним присоединились 57 обучающихся (49 работ), представляющих Новосибирск – лауреаты XXXVI городской открытой научно-практической конференции НОУ «Сибирь».

Кроме того, 4 работы были допущены по разрешению оргкомитета вне конкурса. Таким образом, для участия очном этапе были приглашены 268 обучающихся 9-11 классов (225 работ), из которых 200 обучающихся (166 работ) — из 24 муниципальных районов Новосибирской области и Бердска, 61 обучающихся (53 работы) из Новосибирска и 6 обучающихся (6 работ) из других регионов Сибирского Федерального округа — Кемеровской области, Иркутской области и Алтайского края. Фактическое участие в Конференции приняло 247 обучающихся (210 работ): 58 участников – Новосибирск, 184 участника – районы Новосибирской области и Бердск, 5 участников представляли СФО.

24 марта в лицее №136 состоялась церемония открытия и непосредственно прошла работа 18 предметных секций различной направленности. Работы слушали и оценивали 48 членов жюри – представители Новосибирского государственного университета, Новосибирского государственного педагогического университета, Новосибирского государственного технического университета, Института экологии и систематики животных СО РАН, Института цитологии и генетики СО РАН, Института систем информатики СО РАН. Из них 83% составляли эксперты с ученой степенью.

25 марта в концертном зале Дворца творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов. В число лауреатов «Золотой лиги Сибири» вошли 29 школьников (17 – Новосибирск, 12 – Новосибирская область). Каждому из них были вручены диплом лауреата «Золотой лиги Сибири», символическая статуэтка с памятной надписью и сертификат на приобретение книг номиналом 1000 рублей.

Всего победителей и призеров конференции – 112 человек. Бердские школьники не попали в «Золотую лигу». Но удостоились дипломов.

Дипломами лауреатов II степени и сертификатом номиналом 800 рублей награждены 38 обучающихся. Среди них Анастасия Зубова из лицея №7. Она работала по направлению «Здоровье и безопасность человека».

Дипломы лауреатов III и сертификаты номиналом 500 рублей получили 45 человек. В том числе четверо бердчан. Это Марина Аркашова из школы №3 «Пеликан» (Педагогика и психология), Арина Лихацкая из лицея №7 (Здоровье и безопасность человека), Дарья Чешкина из лицея №7 (Здоровье и безопасность человека) и Екатерина Шипицына из школы №8 (Культурология).

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