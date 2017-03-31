Движение «Открытая Россия» анонсировало проведение всероссийской акции «Надоел» против президента России Владимира Путина. Мероприятие намечено на 29 апреля.

«Нас задолбало жить на нищенские зарплаты и пенсии, экономить на еде и одежде, терпеть коррупцию и держаться, слушать вранье по телевизору, ездить по разбитым дорогам, ходить в разваливающиеся поликлиники, терпеть произвол судей и полиции, всего бояться», — говорится в анонсе мероприятия на странице в Facebook.

Источник в «Открытой России» сказал РБК, что форму мероприятий 29 апреля движение пока раскрыть не может. В то же время он уточнил, что акции не будут подобны митингам Алексея Навального. «Заявки на митинг движение не подавало, и точный список городов, где будет проходить акция, пока не определен», — заявил собеседник РБК в «Открытой России».

Пока никаких заявок на проведение акции в Москве «Открытая Россия» не отправляла, подтвердила РБК координатор правозащитного направления «Открытой России» Мария Баронова.

Председатель «Открытой России» Михаил Ходорковский призвал «поддержать репостом» протестную акцию. «Прошу поддержать репостом. Кому не страшно», — написал Ходорковский на своей странице в Facebook.

В воскресенье, 26 марта, в ряде городов России прошли протестные митинги против коррупции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Участники требовали у власти реакции на фильм Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) под названием «Он вам не Димон». В фильме рассказывается о недвижимости, которой владеют фонды, связанные с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

В Москве проведение митинга на Тверской улице не было согласовано с властями, однако, по официальным данным, в нем приняли участие около 8 тыс. человек, а более 1 тыс. человек были задержаны во время ее проведения. Среди задержанных был Алексей Навальный и другие сотрудники ФБК.

На сегодняшний день создано 12 отделений движения Ходорковского: в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане, Башкортостане, Чувашии, Тверской, Иркутской, Нижегородской, Владимирской, Челябинской и Ростовской областях. В течение марта—апреля 2017 года региональная сеть движения расширится еще на шесть-восемь официальных представительств, заявили РБК в пресс-службе движения.​

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