Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

«Открытая Россия» Ходорковского готовит акцию против Путина «Надоел»

Движение «Открытая Россия» анонсировало проведение всероссийской акции «Надоел» против президента России Владимира Путина. Мероприятие намечено на 29 апреля.

«Нас задолбало жить на нищенские зарплаты и пенсии, экономить на еде и одежде, терпеть коррупцию и держаться, слушать вранье по телевизору, ездить по разбитым дорогам, ходить в разваливающиеся поликлиники, терпеть произвол судей и полиции, всего бояться», — говорится в анонсе мероприятия на странице в Facebook.

Источник в «Открытой России» сказал РБК, что форму мероприятий 29 апреля движение пока раскрыть не может. В то же время он уточнил, что акции не будут подобны митингам Алексея Навального. «Заявки на митинг движение не подавало, и точный список городов, где будет проходить акция, пока не определен», — заявил собеседник РБК в «Открытой России».

Пока никаких заявок на проведение акции в Москве «Открытая Россия» не отправляла, подтвердила РБК координатор правозащитного направления «Открытой России» Мария Баронова.

Председатель «Открытой России» Михаил Ходорковский призвал «поддержать репостом» протестную акцию. «Прошу поддержать репостом. Кому не страшно», — написал Ходорковский на своей странице в Facebook.

В воскресенье, 26 марта, в ряде городов России прошли протестные митинги против коррупции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Участники требовали у власти реакции на фильм Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) под названием «Он вам не Димон». В фильме рассказывается о недвижимости, которой владеют фонды, связанные с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

В Москве проведение митинга на Тверской улице не было согласовано с властями, однако, по официальным данным, в нем приняли участие около 8 тыс. человек, а более 1 тыс. человек были задержаны во время ее проведения. Среди задержанных был Алексей Навальный и другие сотрудники ФБК.

На сегодняшний день создано 12 отделений движения Ходорковского: в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане, Башкортостане, Чувашии, Тверской, Иркутской, Нижегородской, Владимирской, Челябинской и Ростовской областях. В течение марта—апреля 2017 года региональная сеть движения расширится еще на шесть-восемь официальных представительств, заявили РБК в пресс-службе движения.​

Новости smi2.ru

  • С плакатом «Димон берёт?» вышел к зданию МВД майор ФСИН в Екатеринбурге (5)
  • Путин сравнил антикоррпуционные акции с Майданом и арабской весной (5)
  • Допрашивают из-за митинга против коррупции подростков в Томске (4)
  • Чиновники решают, разрешить ли пикет сторонников Навального в Бердске (16)
  • Сенатор призвал расследовать факты ФБК «Он вам не Димон» (13)
«Открытая Россия» Ходорковского готовит акцию против Путина «Надоел»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [09:35]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:15] Сотрудники «Лиги» сами в шоке!

[14:05] Что происходит с очередью в детские сады Бердска

[13:45] Митрополит освятит Богоявленский храм 1 апреля в Бердске

Все новости

[14:15] Сотрудники «Лиги» сами в шоке!

[14:05] Что происходит с очередью в детские сады Бердска

[13:45] Митрополит освятит Богоявленский храм 1 апреля в Бердске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 76%

31 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 4.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 56%

01 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 57%

02 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: