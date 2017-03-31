— Одним из приоритетов транспортной стратегии России до 2030 года является снижение совокупных издержек общества, зависящих от транспорта. В этом контексте наша ассоциация, как профессиональное объединение судовладельцев, проводит определенную работу, в том числе по открытию навигации через новосибирский судоходный шлюз, —заявил на пресс-конференции в ТАСС директор Ассоциация судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий.

По его словам, в прошлом году ассоциация, при поддержке Федерального агентства морского и речного транспорта добилась, что участок внутренних водных путей от верхнего подходного канала новосибирского шлюза до третьего километра реки Бердь был признан внутренним водным путем разряда «Р».

— Это позволяет нам снизить издержки судовладельцев на оборудование судов и их оснащение в соответствии с требованиями безопасности. Как следствие, снижается стоимость перевозимого груза для потребителя, — пояснил Каракоцкий. — В навигацию 2017 года уже планируется перевести на причалы, находящиеся в районе города Бердска, как минимум, 50-100 тыс тонн общераспространенных полезных ископаемых: песок, щебень и гравий. Так же планируется перевезти через судоходный шлюз из Искитима в Новосибирск минимум 4 тыс тонн цемента, за счет перенаправления грузопотока с автомобильного на речной транспорт.

Для более эффективного включения внутреннего водного транспорта в качестве полноценного элемента транспортного каркаса новосибирской агломерации, ассоциация, совместно с экспертами СГУПС проводит работу по включению инфраструктуры внутреннего водного транспорта: причалов, портов, «Речного вокзала» в транспортную схему агломерации.

— Это делается для того, чтобы легитимизировать те объекты инфраструктуры, которые имеются у предпринимательского сообщества региона, для заключения стратегических соглашений с представителями правительства Новосибирской области, — рассказал Александр Каракотский.

В навигацию 2017 года ассоциация приступает к активной фазе проработки стратегических соглашений и инвестпрограмм с уполномоченными ведомствами Новосибирской области по увеличению грузо- и пассажиропотока речным транспортом в пределах новосибирской агломерации.

— У нас в Новосибирске построен аквапарк, планируется строительство «Ледовой арены». Эти объекты также необходимо включать в транспортную схему новосибирской агломерации с учетом «Речного вокзала», — добавил Караготцев. — Сейчас мы, во взаимодействии с властью, также рассматриваем возможность часть грузопотока с ОбьГЭСа направить через такой крупный хаб «Речной вокзал», чтобы миновать пробки по ул Большевистской — поставлять груз и пассажиров на скоростных судах (до 60 км в час) в период навигации.

Первый замруководителя — главный инженер ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» Юрий Хохлов добавил, что в регионе ведется активная работа по продвижению зоны опережающего развития «Порт «Ташара», где за чертой города планируется увязать речной, железнодорожный и автомобильный транспорт и создать промышленную зону для формирования грузопотока.

— По моим данным, в этом году планируют объявить задание на проектирование зоны и будут двигаться в этом направлении, — добавил Хохлов.

По его словам, в 2016 году грузоперевозки водным транспортом в Новосибирской области составили 2,3 млн тонн. В этом году планируется рост на 10%.

— Это не аморфное увеличение. Большинство цифр уже подтверждено договорами, часть находится на стадии заключения, — констатировал Хохлов. — У нас большой задел по наращиванию грузопотока. Практически все приречные карьеры Новосибирской области работают на пределе своих возможностей. Большинство, при поддержке судовладельцев, ведет переговоры о модернизации для увеличения объемов производства. Основное направление поставок — Север и спрос на строительное сырье в этом регионе растет.

Вывоз грузов из Новосибирской области осуществляют ООО «Томская судоходная компания», ООО «Сибирская буксирная компания», ООО «Новосибирская судоходная компания», ООО «Северные переправы», ООО «НовосибирскРемФлот», ООО «Бункер-База» и ряд ИП.

В 2016 году открытие навигации запланировано на 1 мая, закрытие — на 25 октября, однако не исключено, что из-за половодья сезон стартует раньше на 4-9 дней, передает infopro54.ru. В целом по ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» в 2017 году планируется перевезти 5,5- 5,7 млн тонн грузов (в 2016 -5,28 млн).

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