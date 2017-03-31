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Ураган обрушился на Бердск вечером 30 марта. Сильные порывы ветра продолжаются и утром 31 марта. О том, что стихия разгуляется в последние дни месяца, предупреждало МЧС. К счастью, в Бердске нет человеческих жертв шторма. Однако и совсем без последствий ураган не прошел.
Как сообщил дежурный ЕДДС, наиболее опасная ситуация произошла на здании телецентра в Микрорайоне. Там оторвало два металлических листа кровли. Листы некоторое время свисали со здания. Однако к 9.30 их уже убрали.
Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» проехался по городу и обнаружил, что от порывистого ветра повалило и поломало ярмарочные деревянные домики-палатки на площади Горького. Два домика развалились, словно карточные. Оборвало электрический кабель. Торговли сегодня там не ведется. А ларьки пока не ремонтируют.
Автор видео Ксения Горелова
Примечательно, что ярмарка возле ДК «Родина», состоящая из тканевых палаток с металлическим каркасом, уцелела и работает в обычном режиме. Дело в том, что предприимчивые торговцы утяжелили палатки мешками с песком. И стихия им не страшна.
Кроме того, упало несколько дорожных знаков в разных районах. На перекрестке улиц Ленина и Горького, а также на ул. Маяковского и ул. Первомайской валяются знаки «пешеходный переход». Они упали вместе с цементным основанием. Напомним, в 2015 году во время урагана такой знак рухнул на ногу школьницы. 14-летняя девочка лишилась двух пальцев. Вот и сегодня пешеходы опасаются за свои жизнь и здоровье, боясь попасть под «знакопад».
Пострадали от ветра и рекламные конструкции. В нескольких местах с щитов слетели баннеры. На улице Маяковского и Суворова не работают светофоры. Видимо, оборвало провода. Поваленных деревьев на улицах Бердска не обнаружено.
Новости smi2.ru
Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [09:15]
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