Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Ураган сорвал кровлю с телецентра и разрушил ярмарку в Бердске

Ураган обрушился на Бердск вечером 30 марта. Сильные порывы ветра продолжаются и утром 31 марта. О том, что стихия разгуляется в последние дни месяца, предупреждало МЧС. К счастью, в Бердске нет человеческих жертв шторма. Однако и совсем без последствий ураган не прошел.

Как сообщил дежурный ЕДДС, наиболее опасная ситуация произошла на здании телецентра в Микрорайоне. Там оторвало два металлических листа кровли. Листы некоторое время свисали со здания. Однако к 9.30 их уже убрали.

Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» проехался по городу и обнаружил, что от порывистого ветра повалило и поломало ярмарочные деревянные домики-палатки на площади Горького. Два домика развалились, словно карточные. Оборвало электрический кабель. Торговли сегодня там не ведется. А ларьки пока не ремонтируют.

Автор видео Ксения Горелова

Примечательно, что ярмарка возле ДК «Родина», состоящая из тканевых палаток с металлическим каркасом, уцелела и работает в обычном режиме. Дело в том, что предприимчивые торговцы утяжелили палатки мешками с песком. И стихия им не страшна.

Кроме того, упало несколько дорожных знаков в разных районах. На перекрестке улиц Ленина и Горького, а также на ул. Маяковского и ул. Первомайской валяются знаки «пешеходный переход». Они упали вместе с цементным основанием. Напомним, в 2015 году во время урагана такой знак рухнул на ногу школьницы. 14-летняя девочка лишилась двух пальцев. Вот и сегодня пешеходы опасаются за свои жизнь и здоровье, боясь попасть под «знакопад».

Пострадали от ветра и рекламные конструкции. В нескольких местах с щитов слетели баннеры. На улице Маяковского и Суворова не работают светофоры. Видимо, оборвало провода. Поваленных деревьев на улицах Бердска не обнаружено.

Новости smi2.ru

  • Шторм с сильным ветром, ливнем и грозами снова надвигается на Бердск (7)
  • Шторм с грозами и сильным ветром идет в Бердск (1)
  • Шторм идет в Бердск (8)
  • Ураган в Бердске сорвал шифер и повалил деревья, разбиты два автомобиля (14)
  • Убило 8-летнюю девочку упавшее в ураган дерево (6)
Ураган сорвал кровлю с телецентра и разрушил ярмарку в Бердске

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [09:15]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:15] Сотрудники «Лиги» сами в шоке!

[14:05] Что происходит с очередью в детские сады Бердска

[13:45] Митрополит освятит Богоявленский храм 1 апреля в Бердске

Все новости

[14:15] Сотрудники «Лиги» сами в шоке!

[14:05] Что происходит с очередью в детские сады Бердска

[13:45] Митрополит освятит Богоявленский храм 1 апреля в Бердске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 76%

31 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 4.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 56%

01 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 57%

02 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: