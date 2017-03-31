Ключевым партнером станет крупнейшая в стране федеральная частная сеть лечебно-профилактических учреждений МЕДСИ, благодаря чему пользователи сервиса получат возможность проконсультироваться онлайн с одним из более 2000 лучших российских медицинских специалистов разного профиля – не только терапевтов и педиатров, но и аллергологов, кардиологов, эндокринологов, логопедов и медиков других специальностей. Сотрудничество МТС и МЕДСИ позволит реализовать в рамках услуги полный цикл ведения пациента, включающий как заочные, так и очные консультации специалистов, с возможностью хранения и передачи всей необходимой диагностической информации и истории болезни в единой системе сети клиник МЕДСИ.

Телемедицинский проект позволит сделать доступнее качественную медицинскую помощь для населения, что особенно актуально для отдаленных регионов страны, небольших городов, сельской местности, где очно можно проконсультироваться лишь с врачами общего профиля или с ограниченным кругом врачей базовых специальностей. Сервис также позволит сэкономить время на посещение клиники при повторных приемах для корректировки и уточнения назначенного курса лечения. Кроме того, телемедицинские технологии нацелены на предотвращение самолечения, а также обращения к непрофессионалам за советами и рекомендациями (например, в соцсетях).

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно будет установить мобильное приложение и зарегистрироваться, сервис также будет доступен через web-интерфейс. О каждом медицинском специалисте будет представлена подробная информация: должность, специализация, образование, трудовой стаж, профессиональные достижения, научная деятельность, сфера практических интересов и проч. Пациент сможет выбрать врача и удобное время консультации или получить срочную помощь онлайн у дежурных специалистов, а также, в случае необходимости, записаться на очный приём. Консультация в рамках сервиса будет осуществляться с помощью видеосвязи. Пациент также сможет общаться с доктором в чате и обмениваться фотоизображениями (например, отправлять фото предыдущих анализов и назначений).

Оплата будет осуществляться непосредственно из приложения, как с банковской карты, так и со счета абонента МТС.

До принятия находящегося на рассмотрении в Госдуме законопроекта о телемедицине консультации в рамках сервиса смогут носить лишь рекомендательный характер: врач сможет предложить пройти дополнительное обследование или обсудить ранее сделанные назначения. При этом будет доступна возможность получения второго мнения компетентного специалиста. Таким образом, на первом этапе наиболее вероятными сценариями использования услуги станут: замена первичного очного приёма в ситуации, когда пациент не знает, как подготовиться к приему у врача, особенно это важно при прохождении дорогостоящих диагностических обследований; замена повторного приёма после курса терапии, назначенного в рамках очной консультации (например, для обсуждения результатов лечения и корректировки схемы терапии или подбора препаратов при аллергических реакциях); контроль реабилитации пациента, удаленный мониторинг его состояния. Особенно интересны возможности данного сервиса будут в период эпидемии респираторно-вирусных заболеваний, гриппа, когда вследствие высокой загруженности медицинских специалистов увеличивается время ожидания врача на дом. В данном случае телемедицинские технологии позволят сократить период ожидания квалифицированной медицинской помощи, избежать риска высокой вирусной нагрузки при посещении клиники. После принятия закона МТС планирует расширить формат консультаций и количество дополнительных функций сервиса.

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