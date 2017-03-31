Психолог одной из школ в Казани надругался над десятилетней девочкой, после чего покончил с собой, сообщает управление СК России по Татарстану.

Как отмечает ведомство, по предварительным данным, преступление произошло в здании школы 2 марта. Девочка рассказала об этом родителям, и те 27 марта обратились в правоохранительные органы.

В ту же ночь тело 29-летнего психолога обнаружили у дома по улице Чуйкова, передает РИА Новости.

Следователи возбудили уголовное дело о насилии над ребенком, также начата доследственная проверка по суициду.

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