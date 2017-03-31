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Школьный психолог изнасиловал 10-летнюю девочку и покончил с собой в Казани

Психолог одной из школ в Казани надругался над десятилетней девочкой, после чего покончил с собой, сообщает управление СК России по Татарстану.

Как отмечает ведомство, по предварительным данным, преступление произошло в здании школы 2 марта. Девочка рассказала об этом родителям, и те 27 марта обратились в правоохранительные органы.

В ту же ночь тело 29-летнего психолога обнаружили у дома по улице Чуйкова, передает РИА Новости.

Следователи возбудили уголовное дело о насилии над ребенком, также начата доследственная проверка по суициду.

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Школьный психолог изнасиловал 10-летнюю девочку и покончил с собой в Казани

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [08:55]

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Курьер.Среда.Бердск

[08:55] Школьный психолог изнасиловал 10-летнюю девочку и покончил с собой в Казани

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Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 76%

31 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
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01 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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