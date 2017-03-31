Владимир Путин впервые прокомментировал массовые антикоррупционные митинги, прошедшие 26 марта по всей стране. По его словам, Россия борется с коррупцией, однако эту тему «неправильно использовать для раскрутки» в преддверии выборов. Президент заявил, что подобные акции протеста привели к перевороту на Украине и стали причиной «арабской весны».

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о задержаниях оппозиции 26 марта, напомнил, что антикоррупционные акции протеста привели к госперевороту на Украине в 2014 году, а также к «арабской весне». Президент пояснил, что «лично выступает» за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были «в центре внимания», и «позитивно воспринимает внимание со стороны людей к этим проблемам».

Россия, по словам Владимира Путина, последовательно выступает за борьбу с коррупцией. «Мы это делаем, люди в стране это видят. Единственное, что я считаю неправильным, если какие-то политические силы пытаются использовать это не для улучшения ситуации, а для самораскрутки в преддверии политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны»,— заявил господин Путин на пленарном заседании форума «Арктика — территория диалога». Борьба с коррупцией, подчеркнул он, должна вестись в соответствии с законом, а виновные в организации несанкционированных акций «должны быть наказаны».

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Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 26 марта в 90 городах России прошли акции протеста против коррупции, согласованы они были только в 20 городах. В Москве, по разным оценкам, собрались от 8 тыс. до 30 тыс. человек, более 1 тыс. задержаны.

Поводом к акциям послужил фильм Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» Алексея Нвавального, в котором рассказывается о собственности, которой через доверенных лиц и подконтрольные им структуры якобы владеет господин Медведев.

Президент также назвал политизированными обращения западных политиков к РФ с просьбами освободить задержанных на недавних акциях протеста. По его мнению, Запад высказывает критику «на фоне расправ полиции» у себя, приведя в пример парижские демонстрации после убийства француза китайского происхождения полицейским.

«Постановку вопросов такого рода мы считаем чисто политизированной с целью оказания какого-то давления на внутриполитическую жизнь в стране»,— сказал Владимир Путин.

В последние два дня тональность большинства публичных заявлений федеральных политиков была скорее примирительной по отношению к протестующим. Так, например, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко призвала в среду «проанализировать то, что происходит с митингами». По ее словам, власть должна не «прятать голову под крыло», а «встречаться с людьми, понимать, почему они выходят на протесты, что их волнует, обсуждать способы решения этих вопросов».

Политолог Евгений Минченко полагает, что после слов Владимира Путина политики будут придерживаться заданной линии, передает Ъ. «Власть начала постепенно реагировать. В этом смысле для Путина важно никому не сдавать повестку оппозиции, удерживать, посадки и так уже идут, но этого недостаточно. И все будут призваны на перехват повестки»,— считает эксперт.

Глава Центра политических технологий Борис Макаренко отмечает, что акции протеста были очень массовыми и политический класс не сможет делать вид, что ничего не произошло. «Реакция сильная, даже если она выражается в молчании. Умный политик должен понимать, что само собой не рассосется. А если нет, то что делать — жестко подавлять или попытаться это движение ввести в рамки. Никто этого пока решить не может, потому и нет четких ответов. Даже Путин делает реверанс в пользу общества, о проблеме нельзя не говорить, но в то же время он ссылается на злые силы»,— говорит господин Макаренко. Он добавил, что коррупция — «сугубо политическая проблема», и если она актуальна, ее невозможно запретить использовать в политическом поле.

Напомним, что в декабре 2011 года после митинга протеста на Болотной площади политики, близкие к власти, давали самые различные оценки. Однако Владимир Путин завершил дискуссию внутри власти, заявив в ходе прямой линии, что «белые ленточки» участников митинга позволили ему предположить, что это «борьба со СПИДом». «Пардон, думал, контрацептивы повесили,— сказал тогда господин Путин.— Потом присмотрелся: нет, видимо, за здоровый образ жизни».

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