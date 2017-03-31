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В наказание за манеру езды угнал BMW X5 житель Искитима

С парковки у магазина на улице Советской в Искитиме злоумышленник угнал автомобиль BMW X5. Ущерб составил 1,36 млн рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий пропавший автомобиль был обнаружен сотрудниками уголовного розыска брошенным в районе железнодорожной станции Евсино в Искитимском районе.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции был задержан 37-летний житель Искитима, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Подозреваемый пояснил, что, находясь на парковке, сделал замечание владельцу BMW, выразив недовольство манерой его езды, после чего в ходе ссоры сел в его автомобиль и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). В отношении мужчины решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится расследование.

Новости smi2.ru

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В наказание за манеру езды угнал BMW X5 житель Искитима

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [08:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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