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С парковки у магазина на улице Советской в Искитиме злоумышленник угнал автомобиль BMW X5. Ущерб составил 1,36 млн рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий пропавший автомобиль был обнаружен сотрудниками уголовного розыска брошенным в районе железнодорожной станции Евсино в Искитимском районе.
По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции был задержан 37-летний житель Искитима, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Подозреваемый пояснил, что, находясь на парковке, сделал замечание владельцу BMW, выразив недовольство манерой его езды, после чего в ходе ссоры сел в его автомобиль и скрылся.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). В отношении мужчины решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится расследование.
Новости smi2.ru
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