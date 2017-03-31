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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в апреле — июле 2017 года, согласно которому планируется призвать 142 тысячи человек.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Указ также предусматривает увольнение призванных солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы которых истек.
Правительству РФ, органам исполнительной власти субъектов РФ и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение мероприятий. Призывать на военную службу будут с 1 апреля по 15 июля.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [08:05]
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