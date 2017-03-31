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140 тыс.человек призывают в российскую армию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в апреле — июле 2017 года, согласно которому планируется призвать 142 тысячи человек.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Указ также предусматривает увольнение призванных солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы которых истек.

Правительству РФ, органам исполнительной власти субъектов РФ и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение мероприятий. Призывать на военную службу будут с 1 апреля по 15 июля.

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140 тыс.человек призывают в российскую армию

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [08:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 76%

31 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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Днем: 3 C°, ветер: 4.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 56%

01 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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Днем: 2 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 57%

02 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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