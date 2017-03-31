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Убил слепую старушку 17 ударами ножа сожитель ее внучки в Новосибирской области

Заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин 28 марта утвердил обвинительное заключение в отношении 34-летнего Василия Степанова, обвиняемого в убийстве человека, заведомого находящегося для виновного в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия Степанов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в декабре 2016 года совершил убийство 85-летней бабушки своей сожительницы, которая в силу своего престарелого возраста и наличия заболевания катаракта (слепота обоих глаз) находилась в беспомощном состоянии и не могла оказывать сопротивление.

— Степанов нанес потерпевшей не менее 17 ударов ножом в область жизненно важных органов – шеи, левого предплечья и запястья. Смерть пожилой женщины наступила от колото-резаного ранения левого предплечья с повреждением вены и лучевой артерии, — рассказали в областной прокуратуре.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по Кировскому району Новосибирска СКР. Санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет. Уголовное дело будет рассмотрено Новосибирским областным судом.

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Убил слепую старушку 17 ударами ножа сожитель ее внучки в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [08:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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