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Прямой линии с президентом в апреле не будет

«Прямая линия» президента РФ Владимира Путина в этом году перенесена с апреля на более поздний срок, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Она, видимо, будет чуть позже в этом году. Обычно мы делаем ее в апреле, в этом году не будет в апреле, будет попозже, но раньше августа», — сказал Песков журналистам, говоря о том, когда состоится «прямая линия» президента, передает «Интерфакс».

Информации о точной дате пока нет, добавил он.

Песков объяснил перенос «прямой линии» плотным графиком президента РФ. «Просто связано с графиком президента, и так, чтобы было, собственно, удобно ему», — сказал он.

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Прямой линии с президентом в апреле не будет

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [07:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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