Данных о каком-либо зарубежном влиянии на организацию несогласованных протестных митингов, прошедших в Москве и ряде других городов 26 марта, нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мне неизвестно о наличии какой-либо информации подобного рода, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, могли ли эти митинги «подогреваться» из-за рубежа. — Я никогда не слышал какие-то данные, которые говорили бы в пользу такой версии».

По его словам, в случае с митингом в Москве «по-русски это называется провокацией». «Приглашать людей принять участие в акции, которая заведомо не была согласована, заведомо была незаконна и позиционировать эту акцию как, наоборот, согласованную и законную — это провокация», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Он не стал отвечать на вопрос, изменилось ли каким-то образом отношение президента РФ Владимира Путина к премьер-министру Дмитрию Медведеву после данных митингов, на которых звучала критика в адрес главы правительства. «Вопрос считаю некорректным», — сказал Песков.

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