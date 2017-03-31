В 4:55 от дежурного ЗАО «РЭС» поступила информация об аварийном отключении на подстанции «Посевная» по линии 110 кВ в Черепановском районе. В результате чего в Маслянинском, Искитимском и Черепановском районах нарушено энергоснабжение 48 населенных пунктов.

По информации МЧС, отключены: трансформаторных подстанций – 548, скважин – 19, котельных – 14, ФАП – 6, больниц – 5, школ – 14, детских садов — 6. Без электричества в настоящее время остаются порядка 36 660 жителей, из них 10 998 детей.

Работают 2 бригады Черепановских электрических сетей в составе 8 человек, 3 ед. техники. Производится переподключение на резервную линию.

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