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Пример невероятной заботы жилищно-коммунальных служб

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Сергей:

И снова пример невероятной заботы жилищно-коммунальных служб о горожанах. Ещё зимой расковыряли асфальт пешеходного тротуара — вот какая красота получилась весной.

Как понимаете, пройти совершенно нереально. Можно простить до сих пор невосстановленный тротуар (я понимаю, нужно подождать пару лет), но неужели нельзя пробросить деревянные доски?

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Пример невероятной заботы жилищно-коммунальных служб

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 30 марта 2017 г. [19:40]

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Курьер.Среда.Бердск

[19:40] Пример невероятной заботы жилищно-коммунальных служб

[18:35] Серебро Иркутска завоевала спортсменка СК «Бердск»

[18:35] Шторм с дождем и снегом надвигается на Бердска

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Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 77%

30 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 76%

31 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 4.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 56%

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