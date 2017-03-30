И снова пример невероятной заботы жилищно-коммунальных служб о горожанах. Ещё зимой расковыряли асфальт пешеходного тротуара — вот какая красота получилась весной.

Как понимаете, пройти совершенно нереально. Можно простить до сих пор невосстановленный тротуар (я понимаю, нужно подождать пару лет), но неужели нельзя пробросить деревянные доски?

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