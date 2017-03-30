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И снова пример невероятной заботы жилищно-коммунальных служб о горожанах. Ещё зимой расковыряли асфальт пешеходного тротуара — вот какая красота получилась весной.
Как понимаете, пройти совершенно нереально. Можно простить до сих пор невосстановленный тротуар (я понимаю, нужно подождать пару лет), но неужели нельзя пробросить деревянные доски?
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 30 марта 2017 г. [19:40]
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