Завершилось первенство Сибирского федерального округа по кудо в Иркутске.

В настоящий момент кудо — это динамично развивающийся спортивный вид восточных боевых единоборств, признанный в Российской Федерации и других странах мира, включающий в себя элементы и технические приемы из арсенала карате, дзюдо, английского и тайского бокса, а также других видов боевых единоборств. Кудо как вид единоборств является кандидатом на включение в Олимпийские виды спорта.

На данных соревнованиях 25 марта участвовали сборные команды Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей, Забайкальского и Красноярского краев. Новосибирская область была представлена бойцами СК «Берсерк» из Мошковского района и одним нашим бойцом из СК «Бердск» -Анной Мотузовой, которая отобралась на данный турнир по итогам первенства Красноярского края. Ребята завоевали второе командное место на этом серьезном турнире.

На данных соревнованиях Анна завоевала 2 место, таким образом получила путевку на первенство России по КУДО, которое пройдет в апреле в Москве. Тренируется Анна на базе 10 школы «Пересвет» в спортивном клубе смешанных единоборств «Бердск» под руководством тренера Дмитрия Вадимовича Тараторина. Хочется поблагодарить тренера Мошковского района Русиновича Петра Владимировича за помощь в подготовке Анны.

Все, кто желает тренироваться, звоните и записывайтесь 8-952-913-2784.

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