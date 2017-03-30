— Внимание! В Новосибирской области объявлено экстренное предупреждение! — заявили в региональном управлении МЧС.

По данным синоптиков 31 марта по области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, гололёдные явления, усиление ветра до 20-25 м/с. На дорогах сильная гололедица.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП.

— Населению необходимо проявлять осторожность в условиях гололеда, обходить оборванные провода и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок, транспарантов. Не парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями автомобилистам необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть предельно внимательными на дорогах, — предупреждают в ведомстве.

В Бердске тоже готовятся встретить стихию, сообщает пресс-центр мэрии. Проверили готовность систем оповещения, постоянно контролируют системы электро-, водо-, теплоснабжения, усилили контроль готовности дежурных сил и аварийных бригад служб электроснабжения, ЖКХ на оперативное реагирование в случаях возникновения аварийных ситуаций.

Особое внимание — резервным источникам электроснабжения, работе котельных и их энергообеспечением, готовности к принятию экстренных мер в случае возникновения аварий, объектам с круглосуточным пребыванием людей, надежности крепления наружных рекламных плакатов и щитов, особенно в местах с массовым пребыванием людей.

ГИБДД Бердска рекомендовано усилить контроль за дорожной обстановкой, а при необходимости ограничить или приостановить движение пассажирского и одиночного грузового автотранспорта в зоне ответственности

При возникновении угрозы чрезвычайной ситуации следует звонить оперативному дежурному бердской ЕДДС по телефону 2-18-18.

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