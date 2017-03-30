Комбинат бытовых услуг Бердска вновь ставит заглушки на унитазы должников. Ограничивают водоотведение только самым злостным неплательщикам и только в качестве самой крайний меры: когда должник не идет на контакт и игнорирует все предупреждения месяцами, а то и годами.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в КБУ, на сегодня дебиторская задолженность всех потребителей составляет 310,8 млн рублей. Управляющие компании должны комбинату 213,4 млн рублей, ТСЖ — 24,9 млн, население — 35,2 млн рублей, юрлица — 37,2 млн рублей. В то же время кредиторка КБУ переваливает за 220 млн рублей. Самый большой долг за газ — 167 млн рублей.

— Одной из основных причин, влияющих на возникновение задолженности управляющих организаций перед ресурсоснабжающими, является ненадлежащая работа управляющих компаний по взиманию долгов с населения, а также перечисление ими в неполном объеме собранных денежных средств ресурсоснабжающим организациям — отсутствие прямых платежей, — отметили в КБУ.

Уже не первый год в комбинате работает свой отдел, который применяет радикальные меры в борьбе с должниками — устанавливает заглушки на унитазы. Метод этот непопулярный, но весьма действенный. Ведь должник после такой процедуры не может пользоваться туалетом.

Например, сегодня коммунальщики должны были ограничить водоснабжения по 35 адресам. Собственники получили накануне уведомления об этом. Результат не заставил себя долго ждать. К часу дня 30 марта 22 человека уже погасили свои долги.

Но на предупреждения отреагировали не все. Так, в одной из квартир дома №24 в Микрорайоне сегодня все-таки появилась заглушка. Долг этой квартиры превысил 11 тыс. рублей. И это только за канализацию. Ограничение состоялось очень просто: рабочие залезли на крышу и опустили зонд с заглушкой в трубу. То есть, им даже не потребовалось проникать в квартиру должника.

Кстати, несчастный собственник должен теперь оплатить не только долг, но и установку и снятие заглушки. Согласно постановлению администрации Бердска №4308, стоит это «удовольствие» 5267 рублей. Поэтому куда выгоднее сразу оплачивать коммунальные услуги, а не ждать, что вам предъявят счет за затычку на ваш же унитаз.

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