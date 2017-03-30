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По требованию общественников в Бердской центральной городской поликлинике прекращена работа неисправного флюорологического аппарата. Об этом сообщил замминистра здравоохранения области Ярослав Фролов.
«С 1 марта работа флюорологического аппарата в поликлиническом отделении БЦГБ прекращена. Аукцион на поставку рентгеновского излучателя ведется», — сообщается в официальном ответе министерства на запрос общественников.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск, в декабре 2016 года были обнаружены неисправности в рентгеновском излучателе аппарата. Руководство ЦГБ снизило количество выполняемых снимков за рабочий день, но работу флюорографа не приостановило. Главврач договорился с частной клиникой «Вега МСЧ» о том, что пациенты по направлению из горбольницы могут проходить флюорографию бесплатно.
С требованием взять ситуацию на контроль и приостановить работу неисправного флюорографа до его полного восстановления в региональное ведомство здравоохранения обратилась общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль».
По мнению общественников, рассказал руководитель «Патруля» Ростислав Антонов, в медучреждении допущена ситуация, создающая угрозу здоровью пациентов.
— По выявленным фактам с просьбой провести проверку качества оказания услуг центральной городской больницы Бердска общественники обратились в прокуратуру и Роспортебнадзор. Ответы пока не получены, — прокомментировал Антонов.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 30 марта 2017 г. [17:15]
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