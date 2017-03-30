Президент владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев совместно оценили результаты «генеральной уборки» на Земле Франца-Иосифа. В социальных сетях и ряде СМИ появились комментарии о том, что премьер и президент давно не появлялись вместе и, что, возможно, это неспроста.

Кроме того, накануне представители властной элиты так или иначе отреагировали на события 26 марта. Например, часть сенаторов потребовала ответа от Медведева на факты, изложенные в видеорасследовании ФБК Навального о якобы несметных богатствах премьера.

Сенатор Людмила Нарусова призвала к диалогу власти и гражданского общества после акций против коррупции, прокатившихся в воскресенье по всей России.

Видео youtube.com

Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что в Кремле сделали выводы из произошедшего, но серьезных изменений ждать не стоит.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев в красных пуховиках на фоне арктических льдов, мороз и солнце — это можно считать главной реакцией власти на митинг 26 марта и все предшествующие этому события. Это демонстрация того, что президент полностью доверяет своему премьеру, а все инсинуации на эту тему неуместны.

Глава государства никогда не принимает решения под давлением. Да, Владимир Путин может по-отечески подшутить над своим подчиненным, может сказать, что его не уберегли, что он заболел или еще что-нибудь. Но никаких кадровых решений на эту тему не будет.

При этом председатель правительства по-прежнему в числе тех, кого можно и покритиковать… в пределах разумного. Здесь показательны слова Сергея Миронова, что Дмитрию Медведеву неплохо было бы и объясниться; что там написал Навальный — это, конечно же, сплошь неправда, но можно было бы и сказать об этом. А то коммунисты призывают расследовать… «Справедливая Россия» ведь тоже системная оппозиция.

В остальном, что касается реакции власти, классический вариант — кнут и пряник. В этот раз под арестом не только сам Алексей Навальный, его ближайшие сподвижники, но даже и технические сотрудники Фонда борьбы с коррупцией. Очень может быть, что эту организацию впоследствии закроют либо как-нибудь по-другому пресекут выход различных роликов и сюжетов. Пряник — это отчасти слова Валентины Матвиенко о гражданском обществе: что не надо выходить на улицы, приходите, обсудим, мы же открыты для диалога.

Проблемой остается молодежная политика. Навальный сумел занять собой умы школьников и студентов. Здесь, видимо, также решили действовать проверенными методами: слово дали Елене Мизулиной, которая оперативно вскрыла недостатки. Оказывается, в Санкт-Петербурге в некоторых школах в рамках уроков патриотизма — сплошь дискуссия о борьбе с коррупцией. Вот и результат — многочисленные митинги в Северной столице. В таких дозах коррупция противопоказана, слишком уж нервирует подрастающее поколение.

Все это можно назвать мерами оперативного реагирования. Что касается каких-либо глобальных изменений, то здесь у власти, опять же, есть свой железный аргумент — 85 и больше процентов поддержки. А если кто-то куда-то выходит — это следствие провокации некоторых осужденных личностей. В пору «болотного» протеста 2011-2012 годов в ходу был термин «рука Госдепа». Сейчас пока что решили обойтись без определений.

Президент Владимир Путин отправился в Арктику, на остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа 29 марта. Сейчас там холодно даже по мартовским «арктическим» меркам — под минус 30, а при ветре — как все минус 45.

Национальный парк «Русская Арктика» — самая северная и самая большая в стране особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. Именно на Земле Франца-Иосифа, в 2010 году Владимир Путин заявил о необходимости провести в Арктике «генеральную уборку».

Он также принял участие в работе экспедиции, изучающей ареалы обитания белого медведя, и надел на одного из них спутниковый ошейник, передает РГ.

На этот раз глава государства оценит результаты работ по ликвидации экологического ущерба, а затем вместе с премьер-министром пообщается с сотрудниками полевой базы «Омега» национального парка «Русская Арктика». А результаты уборки действительно впечатляют. Там, где раньше валялись тысячи бочек из-под топлива, теперь расстилается снежная равнина.

В Архангельске Владимир Путин примет участие в Международном форуме «Арктика — территория диалога»: выступит на пленарном заседании, а также встретится с президентами Исландии и Финляндии.

Новости smi2.ru