Обвиняемый в ряде коррупционных преступлений экс-депутат и экс-директор УК «ЖилСтройСервис» Алексей Осин намерен объявить голодовку. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», Осин не согласен с тем, что его делом вновь занялись следователи бердского отдела СКР.

Адвокат Осина — Николай Муштин — отказался давать комментарии «Курьер. Среда. Бердск» по этому поводу.

— Мой доверитель запретил общаться с вашим изданием, — заявил Николай Викторович в телефонном разговоре.

Напомним, по версии обвинения, с 2011 по 2015 год управляющая компания «Жилстройсервис», которую возглавлял Осин, не платила по счетам Комбината бытовых услуг. Хотя у компании жители исправно платили за коммунальные услуги УК. Следствие полагает, что деньги жителей намеренно удерживались в компании. Долг «ЖСС» перед КБУ составил более 20 млн рублей. В последствии это привело к фактическому банкротству УК и к увеличению дебиторской задолженности КБУ, которое и без того является убыточным предприятием. Кроме того, считает следствие, Осин изымал из кассы денежные средства в подотчет, которые присваивал либо растрачивал по своему усмотрению. Таким образом он, предположительно, присвоил себе около 2 млн рублей и потратил их на приобретение техники и оплату своего обучения в Томском филиале РАНХиГС. При этом, как следует из свидетельских показаний, частично озвученных в суде, Осин потраченные средства не возвращал. Систематические эпизоды растрат продолжались несколько лет. Весной 2016 года Осин досрочно сложил с себя депутатские полномочия, так как нарушил закон — не отчитался о своих доходах. Он ушел в фермерство. Все его имущество арестовано следователями.

С сентября 2016 года Осин содержится под стражей. Дело его уже доходило до суда, однако его возвратили в органы следствия из-за некоторых противоречий.

Алексей Николаевич известен своими громкими высказываниями, относительно своего дела. Ранее Осин заявлял, что ему насильно сбрили бороду в изоляторе. Он отращивал ее якобы по религиозным соображениям и очень этим дорожил. Но его заставили побриться — в целях профилактики педикулеза. Хотя сам арестант считает, что сделали это нарочно, чтобы надавить. Также Осин говорил, что на него и его родственников оказывается давление. Само дело против себя он называет заказным и уже не первый месяц обещает публично озвучить имена «заказчиков», но пока не делает этого. Представители следствия, в свою очередь, не раз говорили, что защита Осина пытается «затянуть» дело. Получить комментарии ФСИН на момент публикации пока не удалось.

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