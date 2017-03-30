Транспортное обслуживание Южного микрорайона вызывает у местных жителей нарекания. Между тем, как заявил замначальника транспортного отдела мэрии Алексей Малюшко, власть работает над улучшением обслуживания пассажиров. Например, с декабря 2016 года увеличили число автобусов №1, маршрут которых пролегает через Южный, 5 до 6.

— В часы пик интервал движения составляет 8—9 минут. Начало движения в рабочие дни — 5.35, окончание — 22.32. В выходные на маршруте ходят 4 автобуса с интервалом 12-14 минут, — рассказал Алексей Сергеевич, отметив, что расписание составлено с учетом пожеланий «южан», графика работы предприятий и движения электричек.

Пункт по пополнению транспортных карт льготникам пока в Южном не откроют. Сейчас в Бердске работают 4 терминала: в кассах РКЦ (ул. Ленина, 18 и ул. Павлова, 6) и вновь открывшиеся в офисах банка «Левобережный» (ул. Горького, 3 и ул. Рогачева, 1).

— У нас только будет «единица» ходить? Больше никакого транспорта не будет? — спросили жители Южного на встрече с чиновниками в мэрии Бердска. — 12-ю маршрутку пустили бы хотя бы до ул. Кристальной. Потом что иной раз невозможно уехать. А микрорайон растет…

Изменить маршрут можно только в том случае, если нет дублирующего, пояснил Малюшко. А маршрут №1 там уже есть. — Продлить маршрут №12 не представляется возможным, — категоричен чиновник.

Директор ПАТП Елена Бороздина не была столь категорична и попросила «южан» написать свои предложения по графику движения автобуса — как им удобно ездить: — В транспортном отделе их рассмотрят. И пойдем навстречу, чтобы было удобно пассажирам.

Но идею пустить школьный автобус для развоза детей Южного, она сразу отвергла — такой транспорт может ходить только по пригородным, а не городским маршрутам. Кроме того, в Бердске сейчас нет оборудованных для перевозки детей автобусов. А требования ужесточились после трагических ДТП с массовой гибелью школьников. Поэтому и частников привлечь не получится.

— А чем вас не устраивает маршрутный автобус? Я сам в 7 утра приезжал, смотрел, заходил в автобус, беседовал с жителями. Не видел, чтобы пассажиры в салон набивались, как селедки в бочки, — парировал мэр Бердска Евгений Шестернин.

Но еще есть, к чему стремиться. Как рассказала Елена Бороздина, в планах есть направить в Южный автобус особо большой вместимость. Но это произойдет после того, как в город наконец поступят «губернаторские» автобусы — 10 машин, сертификат которые глава Новосибирской области Владимир Городецкий подарил Бердску на 300-летие в сентябре 2016 года.

— В автобус особо большой вместимости входит порядка 100 человек. Это комфортабельные автобусы. Но с учетом дороги, которая есть у магазина «Аленка» (где разворачивается общественный транспорт — прим. ред.) этого пока невозможно, — прокомментировала Елена Викторовна.

— В воскресенье я опоздал на работу в ночь, — предъявил претензии пассажир из Южного.

— К сожалению, износ автопарка нашего предприятия, а вы все ездите и видите, составляет 100%. Машины ломаются, — пояснила Бороздина, выразив готовность оперативно реагировать на жалобы.

Прозвучало предложение пусть в Южном так называемый укороченный автобус «по кольцу» — от «Аленки» до ул. Рогачева и назад. Пока асфальта не будет, общественный транспорт не пойдет, ответили чиновники. А в этом году делать дорожное полотно до ул. Российской не планируют. Как и тротуары на ул. Кристальной.

Но Евгений Шестернин предложил поговорить с собственником, которому принадлежат лежащие в том месте плиты и бордюры. Их можно временно использовать в качестве пешеходной зоны, чтобы «южанам», в том числе идущим с детьми, не приходилось выходить на проезжую часть.

Депутат Южного Владимир Голубев напомнил чиновникам о письме от его избирателей с просьбой увеличить число маршрутов в микрорайон. Елена Бороздина заявила, что вопрос обсуждался. Но пассажирские перевозки заказывает администрация, закладывая конкретную сумму в бюджете. И поменять просто так маршрутную сеть невозможно. Тем не менее, продление маршрута №12 «прорабатывается».

Автор видео Анастасия Солодкова

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