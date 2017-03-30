Каждый первый вторник месяца с 9.00 до 18.00 в прокуратуре Бердска проводится прием предпринимателей по вопросам защиты их прав. Прием проводит помощник прокурора города Дмитрий Красноухов в кабинете №14, телефон 2-16-43.

Таким образом первый прием Дмитрий Иванович проведет 4 апреля. В этот день, как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, состоится Всероссийского дня приема предпринимателей в органах прокуратуры.

— Предприниматели могут обратиться на прием с жалобами на действия органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе по вопросам соблюдения их прав на своевременную оплату выполненных работ по муниципальным и государственным контрактам, пояснили в пресс-службе облпрокуратуры.

При возникновении вопросов о порядке приема, предварительно можно обратиться в прокуратуру области к старшему помощнику прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан по телефону: 8(383)223-06-60. В дальнейшем прием предпринимателей будет проводиться в первый вторник каждого месяца.

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