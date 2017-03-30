Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Аляска могла быть более развитой в составе России

Аляска могла бы сегодня быть более развитым регионом, если бы находилась под управлением России; Москва, возможно, сосредоточилась бы на развитии полуострова с точки зрения обеспечения национальной безопасности, если бы не продала Аляску в конце XIX века, заявил РИА Новости советник по арктической политике правительства штата.

«Можно посмотреть на этот вопрос с двух точек зрения: например, с точки зрения национальной безопасности. Если бы Россия видела в Аляске стратегической регион, а они бы (РФ — ред.) так ее и рассматривали, в основном, из-за географического положения и близости к Канаде и США, возможно, русские бы развивали Аляску с точки зрения обеспечения национальной безопасности. И это бы в свою очередь привело к развитию нефти, газа и минеральных ресурсов. Поэтому, вполне возможно, что в отношении обеспечения безопасности страны регион был бы более развит», — заявил Флинер.

При этом он отметил, что возможностей возвращения Аляски России нет. «Я не думаю, что США бы нас отпустили. И я не думаю, что жители Аляски согласились бы на это (возвращение штата в РФ — ред.)» — отметил он.

«Но мы ценим наследие России, которое есть на Аляске. У нас большая русская община, много людей говорят на русском, и мы очень горды этим. Мы хотим иметь хорошие и сильные отношения с Россией по многим причинам, исторически мы связаны и это очень важно для Аляски», — добавил он, пояснив, что одним из потенциальных направлений сотрудничества является развитие контактов в сфере мониторинга и слежения за судами, а также помощи судам в Беринговом море, которые терпят бедствие.

По решению императора Александра II в марте 1867 года Аляска была продана США за семь миллионов 200 тысяч долларов золотом. Официальная церемония передачи состоялась в Новоархангельске 6 октября того же года.

Южное побережье Аляски с примыкающими к нему островами Алеутской гряды было открыто 15 июля 1741 года (все даты в тексте приводятся по старому стилю) Второй Камчатской экспедицией под руководством капитан-командора русского флота Витуса Беринга. Открытие обеспечило приоритет России в освоении Аляски в течение 125 лет.

Новости smi2.ru

  • Петиция о присоединении Аляски к России набрала более 7 тысяч голосов на сайте Белого дома (16)
  • Маккейну посоветовали следить за Аляской (5)
  • В США без визы (13)
Аляска могла быть более развитой в составе России

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 30 марта 2017 г. [15:45]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:30] Должникам по коммуналке ставят заглушки на унитаз и заставляют платить за н...

[17:15] Работу неисправного флюорографа остановил минздрав в ЦГБ Бердска

[16:55] Путин взял с собой в Арктику Медведева

Все новости

[17:30] Должникам по коммуналке ставят заглушки на унитаз и заставляют платить за н...

[17:15] Работу неисправного флюорографа остановил минздрав в ЦГБ Бердска

[16:55] Путин взял с собой в Арктику Медведева


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 77%

30 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 76%

31 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 4.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 56%

01 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: