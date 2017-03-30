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В Новосибирской области транспортные полицейские раскрыли кражу остановочных павильонов, сообщили сегодня, 30 марта, в сибирском управлении МВД на транспорте.
В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Инская поступило сообщение от предприятия железнодорожного транспорта о том, что в Тогучинском районе на о.п. Льнозавод неизвестные злоумышленники демонтировали и похитили металлические конструкции остановочных павильонов. Сумма причиненного ущерба организации составила более 250 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативных мероприятий транспортные полицейские установили подозреваемого – им оказался ранее несудимый 24-летний житель Новосибирска. Выяснилось, что ранее мужчина работал в фирме по установке данных остановочных комплексов, поэтому знал, как их разбирать. Демонтировать металлические каркасы злоумышленнику помогли двое его знакомых, которым он сказал, что исполняет указания своего руководства, и якобы на этом месте в ближайшее время будут установлены новые «остановки».
«Для транспортировки листов и решеток новосибирец нанял грузовую газель. А затем сдал похищенные изделия в пункт приме металлолома за 18 тысяч рублей», — рассказала следователь ЛО МВД России на станции Инская Ольга Добрыгина.
В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 30 марта 2017 г. [15:30]
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