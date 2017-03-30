Мировой суд Бердска не поверил бывшему милиционеру Борису Напольских, которого обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Вчера, 29 марта, пенсионера приговорили к 350 часам обязательных работ, но наказания он не понесет: срок давности по делу уже истек.

Напомним, по версии следствия, в январе 2015 года в поселке Новом три немецких овчарки Напольских чуть не загрызли бегуна из Академгородка Владимира Варакуту. Сам хозяин в это время был далеко от дома, а за его питомицами следил помощник, страдающий тягой к спиртному.

Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», уголовное дело по факту нападения псов на новосибирца возбудили лишь спустя 1,5 года, когда пострадавший выиграл гражданский процесс в суде Бердска. Варакуте удалось отсудить у Напольских более 800 тыс. рублей: траты на многочисленные операции, компенсацию морального вреда и услуг адвоката. Позже вердикт местного храма Фемиды подтвердил и областной суд, куда Борис Александрович обратился с апелляцией.

Люди говорят

Уголовный процесс над собаководом длился почти три месяца. За это время мировой суд выслушал не только потерпевшего и подсудимого, но и около десятка свидетелей: их родных, сотрудников полиции, других жертв собак жителя Нового. О встрече с клыками озверевших четвероногих рассказали Вера Гревцева и Владимир Барсуков. Гревцеву, сотрудницу курорт-отеля «Сосновка», спустя 10 минут после нападения на Варакуту собаки настигли в лесу. Ей тоже удалось через суд добиться от Напольских возмещения ущерба от кровавой схватки. Барсукова же псы искусали прямо на глазах у хозяина: тот хотел откупиться от случайной жертвы своих любимиц тысячей рублей. Их показания стали одним из поводов считать, что пенсионер беспечно относится к содержанию домашних животных.

Но одним из главных аргументов в пользу обвинительного вердикта стал рассказ свидетеля Игоря Малькова. После громких случаев с нападениями собак на людей в Речкуновской зоне отдыха, где у Малькова стоит загородный дом, он провел собственное расследование. Ему удалось записать на диктофон разговор с дамой, которая рассказывает о том, что псы ее супруга бросаются на людей, и даже показывает на свой дом по улице Дачной в Новом поселке — зеленый коттедж, как и у семья подсудимого. Сторона обвинения считает, что незнакомка — жена Бориса Александровича. Однако сама госпожа Напольских, явившись в суд, наотрез отвергла такую мысль. По словам Ольги Анатольевны, она никого не посвящала в подробности содержания питомцев и назвала их «спокойными и ласковыми».

Борис Анатольевич предположил, что голос на аудиозаписи Малькова принадлежит его соседке, к несчастью, ныне покойной. Мол, частая гостья в их доме была большой шутницей и любительницей «подколоть» — вот и наговорила на них. Однако гособвинителю и суду показалось странным, что Напольских пожаловался на доморощенного следователя в полицию, обвинив его во вмешательстве в частную жизнь.

Защитник Варакуты Алексей Шевченко настаивал на еще нескольких странностях. В частности, просил обратить внимание на то, что почти сразу после нападения куда-то исчезли три из пяти овчарок Напольских и Соболев — тот самый пьяный сторож, с которым псы остались в тот роковой день. Адвокат убеждал суд, что «ссылка» собак и помощника связаны с нападением на его подзащитного.

Последнее слово

И в гражданском суде, и в рамках уголовного процесса Борис Напольских утверждал, что не его собаки искалечили Владимира Варакуту. На предварительном заседании судья Любовь Майдан предложила ему прекратить уголовное дело с связи с истечением срока давности и по амнистии. Но бывший милиционер стоял на своем. Он требовал снять с него все обвинения и восстановить его доброе имя.

О своей невиновности подсудимый заявил и вчера, 29 марта, когда суд дал ему последнее слово. Кстати, из-за опоздания Напольских заседание пришлось перенести на час. В зал он пришел с тростью, на расспросы журналистов посетовав, что потянул связки.

— Ваша честь, моей вины нету, — обратился он к суду. — По уголовному делу не доказано, что собаки принадлежали мне. Все основано на показаниях участкового, которому я в показаниях написал, что мной была на улице оставлена одна собака. Он написал, что пять. На основании этого вынесли административный протокол. Из показаний Мозгалева, который был очевидцем нападения на Варакуту, было указано, что напали три собаки — из них две овчарки, одна беспородная. Через пять минут на Гревцеву напали четыре овчарки — свидетелей нету. Поэтому я считаю, что факт принадлежности пятерых собак, которые были в это время на улице, не доказан абсолютно. На основании этого прошу меня оправдать.

Несмотря на уверения Напольских и его супруги в том, что Варакута стал жертвой не их питомиц, судья Любовь Майдан сочла их аргументы «надуманными» и признала подсудимого виновным.

— Признать Напольских Бориса Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ, назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком 350 часов, освободить от назначенного наказания в связи с истечением срока давности.

Хотя Напольских избежал наказания, он намерен попытаться оспорить вердикт мирового суда в федеральном.

— Конечно, мы не согласны с оглашенным приговором, будем его обжаловать, — заверил защитник Бориса Александровича Иван Дьяченко. — Как мы утверждали в ходе всего следствия, факт причастности собак Напольских к нападению на потерпевшего Варакуту и Гревцеву не установлен — ни в ходе дознания, ни в ходе судебного следствия.

В течение 10 дней со дня оглашения приговора у подсудимого и адвоката есть шансы подать апелляционную жалобу в горсуд Бердска. Там они рассчитывают на отмену обвинительного вердикта.

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