Администрация и руководство бердской ДЮСШ, судя по всему, нашли выход из конфликтной ситуации, сложившейся в хоккейном клубе «Кристалл». Спортшкола готова организовать секцию для юных любителей хоккея, не претендующих на высокий уровень игры и не стремящихся стать в будущем прославленными спортсменами. Но только в том случае, если желающих наберется не менее 15 человек. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил директор ДЮСШ Валерий Блинов.

Напомним, как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», отец одного из юных воспитанников «Кристалла» рассказал, что с января 2017 года с детей, которые не попали на первенство России, начали брать плату за посещение занятий — 1500 рублей в месяц. При этом родителям, по словам собеседника «Курьера», отказались предоставлять договор. Деньги попросили сдавать администратору без всяких бумаг. Не все согласились с таким условием. Тогда на хоккейной коробке начали вывешивать имена детей-должников и не допускать их до занятий. В конце февраля шестеро детей и вовсе покинули клуб. Со слов родителей, им сказали, что они «мешают» тренировочному процессу. Ушли в том числе и те хоккеисты, чьи мамы и папы платили за занятия.

Родители написали жалобу в прокуратуру с просьбой проверить, законно ли взымалась плата за тренировки и правомерно ли использовались персональные данные детей на объявлении о долгах. Кроме того, они попросили администрацию Бердска организовать секцию хоккея для «неперспективных» детей.

В марте прокуратура окончила проверку и пришла к выводу, что хоккеисты «Кристалла» не должны были платить за тренировки. Правоохранители выяснили, что срок контракта между ДЮСШ и клубом на использование льда истек 31 декабря 2016 года, а новый они заключили лишь в марте этого года. Поэтому прокуратура направила представление администрации Бердска и руководству ДЮСШ — с требованием устранить нарушения. Кроме того, прокуратура сочла незаконным публичное объявление детей должниками.

Как пояснил Валерий Блинов, корень всей этой неприятной ситуации кроется во взаимоотношениях родителей юных хоккеистов. Они постоянно конфликтуют между собой, втягивая в это детей, тренеров, клуб и школу. Все видят в своих детях чемпионов, и чуть что, обижаются на тренера или даже на других ребят. В ДЮСШ пытались усадить мам и пап за стол мирных переговоров, но стороны не хотят слышать друг друга. А самое печальное, что молодые хоккеисты видят все это. И их спортивный дух падает. Валерий Александрович не берется утверждать, но полагает, что недавние спортивные неудачи «Кристалла» случились, возможно, из-за психологического настроя спортсменов. Ведь конфликт просочился еще и в СМИ.

Усугубила положение и ошибка одного сотрудника клуба, имя которого не называют. По словам Блинова, он не разъяснил родителям, почему с них взимается плата. Недомолвки только подлили масла в огонь и довели все до прессы и прокуратуры. Этот человек уже понес наказание — для него все едва не обернулось увольнением.

Валерий Блинов объяснил, что в «Кристалле» давно существует официальное положение об абонентской плате в размере 1500 рублей для младших возрастных групп. По мнению Блинова, со стороны Голубева логично было потребовать оплату со слабых игроков, которые не попадают на российские соревнования. Ведь клубу невыгодно вкладываться в неперспективных спортсменов.

Напомним, город платит Голубеву за аренду льда 2,3 млн рублей в год. Но фактически, если верить Валерию Александровичу, этих денег хватает только на одну возрастную группу. А хоккейных групп — семь.

— И мы рады, что «Кристалл» предоставлял нам лед в таком объеме. Нигде таких условий больше не найдешь. Вот в Новосибирске открыли ледовый клуб. Так там в месяц — как минимум «десятка» (тысяч рублей). А здесь за 1500 рублей и в бассейн ходи, и залом пользуйся, и катайся. Через школу эти деньги не проходили. Ни копейки! — подчеркивает директор ДЮСШ.

Блинов также напомнил, что договор на пользование льдом заключается не абы как, а через госзакупки.

— Эти деньги проходят через аукцион. Был аукцион: пожалуйста, кто выиграл, с тем и заключаем контракт.

Пока союз ДЮСШ и «Кристалла» выгоден обеим сторонам. И команды продолжат тренироваться и играть. Тренеры «Кристалла» числятся в спортшколе, но за занятия в клубе получают бонусы от Голубева. Это и денежные надбавки, и служебное жилье. Если «Кристалл» перестанет сотрудничать со школой, то тренеры могут не только потерять все это, но и остаться вовсе без работы.

Вместе с тем вскоре на лед смогут выйти и ребята, которым не светит карьера в большом спорте. Родителей, которые требовали открытия такой оздоровительной группы, оповестили, что готовы тренировать детей. Теперь ждут, когда наберутся желающие. Тут, правда, есть важное условие. Все ребята должны быть воспитанниками ДЮСШ. Они будут тренироваться на базе ЛДС «Бердск». И если кто-то из таких игроков вдруг станет подавать надежды, он сможет вернуться в «Кристалл» и играть уже на более профессиональном уровне.

Нельзя сказать, что секцию создали легко и просто. Для занятий юных хоккеистов придется отнять немного времени у фигуристов, которые катаются в ЛДС. Но, говорит Блинов, главное, чтобы дети не были обижены.

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