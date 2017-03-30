Сегодня утром на перекрестке Боровая -Красная Сибирь была погоня))) Какая-то пьяная девчонка сидела за рулем. Три экипажа ДПС ее ловили. Но потом как они себя вели — было нечто! Руки заломали, наручники надели, толкали в снег грязный. И как мне показалось — даже в печень ударили…

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