Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Три экипажа ДПС ловили пьяную девчонку

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Гость:

Сегодня утром на перекрестке Боровая -Красная Сибирь была погоня))) Какая-то пьяная девчонка сидела за рулем. Три экипажа ДПС ее ловили. Но потом как они себя вели — было нечто! Руки заломали, наручники надели, толкали в снег грязный. И как мне показалось — даже в печень ударили…

Новости smi2.ru

  • ГИБДД срочно нуждается в помощи (26)
  • Вчера знакомый пробил два колеса около остановки «Космическая» (24)
  • Видео: Сбил 4 детей пьяный водитель, никогда не имевший прав (5)
  • В ДТП в Искитимском районе пострадала женщина (8)
  • В Бердске возле рынка столкнулись два автомобиля (25)

Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 30 марта 2017 г. [15:15]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:30] Должникам по коммуналке ставят заглушки на унитаз и заставляют платить за н...

[17:15] Работу неисправного флюорографа остановил минздрав в ЦГБ Бердска

[16:55] Путин взял с собой в Арктику Медведева

Все новости

[17:30] Должникам по коммуналке ставят заглушки на унитаз и заставляют платить за н...

[17:15] Работу неисправного флюорографа остановил минздрав в ЦГБ Бердска

[16:55] Путин взял с собой в Арктику Медведева


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 77%

30 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 76%

31 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 4.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 56%

01 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: