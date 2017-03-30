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Члены Совета федерации внесли в Государственную думу законопроект о введении в закон «Об образовании» понятия «трудового воспитания». Авторами инициативы выступили сенаторы Виктор Кресс и Александр Волков. В пояснительной записке уточняется, что «трудовое воспитание» подразумевает «процесс организации и стимулирования трудовой деятельности обучающихся, который направлен на приобретение обучающимися навыков и формирование компетенции, добросовестного отношения к работе, развитие творческих способностей, инициативы, стремления к достижению более высоких результатов».
Сенаторы пишут, что поправки к закону «Об образовании» были составлены в соответствии со Стратегией развития воспитания в России на период до 2025 года. Согласно этой стратегии, подчеркивают авторы проекта закона, приоритетной задачей образования было выбрано «развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями».
«Трудолюбие и способность к труду важно воспитывать с самого раннего детства»,— отмечают сенаторы. По их мнению, отсутствие понятия трудового воспитания в законодательстве мешает его внедрению в образовательный процесс в школах. «В связи с этим законопроектом вносятся изменения в действующее законодательство, направленные на создание правовых условий, обеспечивающих внедрение трудового воспитания в образовательный процесс»,— уточняют Виктор Кресс и Александр Волков.
Неделей ранее Минобрнауки выступило против внесения понятия «трудовое воспитание» в закон «Об образовании». Депутаты с позицией ведомства не согласились, указав на то, что без этого понятия в законе надзорные органы штрафуют школы за использование детского труда. Вернуть трудовое воспитание в школы неоднократно призывала глава Минобрнауки Ольга Васильева, передает Ъ.
Новости smi2.ru
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