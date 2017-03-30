Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации, разработанная в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», принята за основу на публичном обсуждении, которое состоялось в правительстве региона 29 марта.

И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков в своем выступлении отметил: реализация программы предусматривает три этапа, которые включают в себя как некапиталоёмкие мероприятия по содержанию, обустройству и ремонту дорожной сети, повышению безопасности дорожного движения, так и ряд масштабных проектов, направленных на дорожно-строительные работы.

«Всего за период реализации программы, до 2025 года, запланировано выполнить реконструкцию и строительство 53,52 км автомобильных дорог агломерации, отремонтировать 510,18 км автомобильных дорог и ликвидировать 71 место концентрации дорожно-транспортных происшествий на 14 км автомобильных дорог. Общая протяжённость отремонтированных автомобильных дорог к 2025 году составит 577,69 км», – отметил он.

Говоря о дорожных работах, запланированных на 2017 год, Евгений Раков сообщил, что на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения, входящих в Новосибирскую агломерацию, планируется отремонтировать 99,2 км автодорог и ликвидировать 33 аварийно-опасных участка улично-дорожной сети, а также реализовать совместно с управлением ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области мероприятия по профилактике ДТП.

Отвечая на вопросы представителей общественности, начальник управления дорожного комплекса минтранса региона Сергей Эпов сообщил, что объекты для проведения работ по ликвидации аварийно-опасных участков, а также объекты дорожно-строительных работ выбирались согласно методическим рекомендациям, разработанным федеральным центром.

«Существует ГОСТ, который четко определяет понятие аварийно-опасного участка, и в областном ГИБДД ведется перечень таких участков. Последние три года, благодаря активной работе системы фотовидеофиксации, в регионе происходит снижение аварийности. Поскольку данная мера является одним из самых действенных способов воспитания правильного поведения водителей на дорогах, то она тоже включена в программу», – отметил он.

Также Сергей Эпов отметил: выбор объектов дорожно-строительных работ осуществлялся по следующим критериям: «Это должны быть магистральные улицы ядра агломерации – Новосибирска, а также автодороги, которые в 50-километровой зоне от него имеют с ним связь. Города-спутники (Бердск, Искитим, Обь и р.п. Кольцово) были выбраны, так как все они имеют связь с дорогами улично-дорожной сети областного центра».

По итогам осуждений, в котором приняли участие представители общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного Собрания региона, органов власти различных уровней, Территориального управления автомобильных дорог области, научного сообщества и заинтересованные жители, было принято решение принять разработанную программу за основу. Предложения по корректировке перечня объектов на будущие годы принимаются на сайте минтранса до 15 апреля 2017 года по ссылке. Корректировку программы на 2018 год можно внести до конца октября текущего года.

Отметим, что от Бердска в заседании участвовали вице-мэр по городскому хозяйству Лариса Степанова и начальник управления ЖКХ Владимир Захаров.

В Бердске сейчас идет обсуждение безопасности и качества дорог. Мэрия объявила об этом 29 марта, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Общественное обсуждение состоится 13 апреля в 17.00 в конференц-зале мэрии Бердска (ул. Горького, 9). По информации пресс-центра администрации, на мероприятие приглашают всех заинтересованных лиц, чиновников, депутатов, представителей сферы ЖКХ, общественников.

справка

По последним данным, общая протяженность дорожной сети Новосибирской агломерации составляет 1058,78 км. Доля протяженности дорожной сети, соответствующая нормативным требованиям к её транспортно-эксплуатационному состоянию, на конец 2016 года равна 327,13 км (около 31% от общей протяженности).

Целями программы являются приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»; увеличение доли протяженности автомобильных дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к концу 2018 года по условиям программы – 50%, фактически до 51,45% (к концу 2025 года по условиям программы 85%, фактически до 85,46%); снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий по условиям программы на 50% к концу 2018 года, фактически на 73,24% (по условиям программы к концу 2025 года на 85%, фактически на 100%).

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