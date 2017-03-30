В Томске после акции протеста, прошедшей 26 марта, студентов и школьников начали вызывать на допрос в качестве свидетелей в центр по борьбе с экстремизмом. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на штаб Алексея Навального в Томске.

Координатор томского штаба Навального Алена Хлестунова подтвердила РБК информацию о факте допросов школьников и студентов в томском центре по борьбе с экстремизмом.

«Речь идет уже о 15 людях, среди них минимум два школьника. Изначально они должны проходить как свидетели по открытию штаба Навального в Томске 17 марта. Тогда было сообщено о том, что в помещении, которое было арендовано для встречи, заложена бомба. Всех эвакуировали, и сейчас людей вызывают по этой ситуации», — рассказала она.

«По нашей информации, речь идет о 207-й статье, то есть о заведомо ложном сообщении о бомбе. Тем, с кем мы успели поговорить, задавались вопросы про деятельность Алексея Навального, что знают о штабе в Томске, работают ли они волонтерами», — добавила координатор.

Двое учащихся, которые получили соответствующие повестки, сообщили «Новой газете», что участвовали в акции протеста, прошедшей в городе 26 марта.

Школьник Егор из Томска рассказал о том, что получил повестку в томский центр по борьбе с экстремизмом. «Я был и на открытии штаба 17 марта и на митинге 26 марта. Сегодня на урок пришла завуч и позвала меня к директору, где директор показала мне повестку на мое имя из центра по борьбе с экстремизмом. Меня вызывают на допрос в качестве свидетеля. Директор также сказала, что это связано с открытием штаба Навального и звонком о бомбе. Ни времени, ни даты там не было. Мне сказали, что я должен сам позвонить туда [в центр «Э»] и договориться о времени. Также сказали, что приходить нужно с родителями», — рассказал Егор.

Студентка факультета дошкольного начального образования ТГПУ Юлия Ч. заявила, что получила повестку на допрос в центр «Э», хотя ни в каких протестных акциях не участвовала. «Где-то месяц назад я вступила в предвыборную группу (Алексея Навального). Вчера вечером мне позвонила декан нашего факультета, сказала прийти в кабинет к проректору по молодежной политике Насонову. Он вручил нам, трем девочкам, повестки и сказал: «Зачем вы во все это ввязались?» Я туда (в центр «Э») уже сходила. Они меня успокоили и сказали, что хотят выяснить, кто звонил и говорил о минировании, которого не было. Сказали, что я просто свидетель», — сообщила она.

В минувшее воскресенье в Москве и ряде других крупных городов России прошли митинги против коррупции. Во многих городах, в том числе в Москве, акции не были согласованы с властями. Организатором митингов выступил Навальный. Митингующие требовали начать расследование в отношении премьер-министра России Дмитрия Медведева на основе материалов из фильма Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». В фильме утверждалось, что премьер владеет «огромными участками земли в самых элитных районах и распоряжается яхтами и квартирами в старинных особняках, а также агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом».

В Бердске прошел антикоррупционный пикет, в котором участвовало около 40 человек. Полиция потребовала разойтись и составила административный протокол на организатора акции Дениса Пискунова. Его обвиняют в нарушении закона о митингах. Ему грозит штраф до 20 тыс. рублей или 10 суток ареста.

Как рассказал Денис «Курьер. Среда. Бердск» 30 марта, пока его не известили о дате судебного заседания. Но новосибирский штаб Навального пообещал ему всестороннюю юридическую помощь.

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