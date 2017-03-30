Экипаж ДПС Госавтоинспекции в четверг утром в Бердске задержал пьяную автоледи. 30 марта в дежурную часть городского отдела МВД России поступило сообщение об угоне транспортного средства Toyota Platz с ул. Гагарина.

Через некоторое время поступил повторный звонок с информацией о том, что похожий автомобиль был замечен в районе ул. Звёздной.

Прибывший на место экипаж ДПС «Кубань -23» обнаружил автомобиль, который двигался по ул. Лунной со стороны АЗС в направлении ул. Космической.

— На законные требования сотрудников ДПС об остановке, водитель-женщина 1995 года рождения не реагировала, увеличила скорость и продолжала движение по Лунной в сторону улицы Боровой, при этом не однократно нарушая правила дорожного движения и создавая угрозу для других участников дорожного движения, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» инспектор по пропаганде бердской ГИБДД Виктория Белькова.

После чего на помощь сотрудниками ДПС был вызван экипаж Росгвардии, при помощи которого на пересечении улиц Павлова и Красная Сибирь дальнейшее движение «Тойоты» было заблокировано.

После остановки транспортного средства было установлено, что водитель-женщина не имеет прав на управление транспортным средством. Автоледи вела себя агрессивно и имела явные признаки алкогольного опьянения.

Сотрудники ДПС доставили угонщицу в отдела МВД для дальнейшего выяснения обстоятельств. Ей грозит наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей и арест на срок до 15 суток. 21-летняя девушка пояснила, что автомобиль не угоняла, только взяла покататься.

За погоней наблюдали бердчане. — Сегодня утром на перекрестке Боровая -Красная Сибирь была погоня. Какая то пьяная девчонка сидела за рулем. Три экипажа ДПС ее ловили. Но потом как они себя вели — было нечто! Руки заломали, наручники надели, толкали в снег грязный, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» очевидец.

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