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Мультстудия судится из-за игрушек с предпринимателями Бердска

Студия мультфильмов подала 47 исков на предпринимателей. География ответчиков – Новосибирск и область: Линево, Черепаново, Евсино, Криводановка, Бердск. В основном индивидуальные предприниматели занимаются розничной продажей игрушек, или держат отделы в небольших торговых центрах.

Иски в новосибирский арбитраж от ООО «Студия анимационного кино «Мельница» подавались двумя партиями – одна в конце февраля, вторая в конце марта. Иски поданы по факту нарушения авторских прав и незаконного использования товарного знака («пиратская» или контрафактная продукция).

По словам юриста истца, анимационной студии «Мельница», Михаила Зубарева, иски подаются после проведения контрольных закупок. «Это китайские игрушки, 90% исковых заявлений этого периода в Новосибирске подано по факту продажи наборов игрушек из мультсериала «Барбоскины». Они изготовлены в Китае и продаются без соблюдения прав на товарные знаки и авторских прав».

По закону, ответственность за такой контрафакт несут и производители, и те, кто реализует «пиратскую» продукцию. «Розничные продавцы предпочитают не указывать оптовых поставщиков такой продукции», — констатирует Зубарев.

По словам одного из индивидуальных предпринимателей-ответчиков, опрошенных РБК Новосибирск, привлечение оптовой компании в качестве соответчика выгодно в основном истцу. «Привлечение поставщика не снимает с меня ответственности, — рассказывает новосибирский предприниматель. — Если ответчик только я, дело рассматривается в упрощенном порядке. Я купила эту продукцию на законных основаниях — у меня есть сертификаты, накладные, договор. Однако если я привлеку своего поставщика к процессу, он будет рассматриваться в обычном порядке, и кроме суммы требований по иску я должна буду привлекать юриста. Это дорого и не имеет смысла для меня»

Еще один источник РБК из числа предпринимателей сообщил, что о требованиях «Мельницы» ему стало известно только вчера. Претензий, искового по факту контрольной закупки, которую «Мельница» проводила в середине декабря, получено не было. «Я уверена, что для мелких предпринимателей-«киосочников» это очень серьезные суммы исков. Многие из нас даже и не подозревали, что совершают что-то незаконное»

Сумма исковых требований по таким делам рассчитывается по законодательным нормам, но может быть по решению суда уменьшена. Сейчас по одному из исков, поданных в феврале, готовится мировое соглашение, остальные будут рассмотрены арбитражом.

ООО «Студия анимационного кино «Мельница» организована в 2006 году, находится в Санкт-Петербурге. Учредителем является ООО Кинокомпания «СТВ», директор — Александр Боярский. Проекты компании — мультсериалы «Барбоскины», «Лунтик», «Три богатыря».

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Мультстудия судится из-за игрушек с предпринимателями Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 30 марта 2017 г. [14:05]

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