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Лужу у самого порога почтового отделения в Микрорайоне Бердска кое-как форсируют клиенты.
Жительница Микрорайона Татьяна Саморукова 27 марта отправилась на почту, чтобы приобрести коробку для посылки. И у самого входа в отделение столкнулась с препятствием — образовавшейся от таяния снега лужей.
— Если по ней идти, то воды будет по щиколотку. Если пытаться перешагнуть, то нужно держаться за поручень. А это не каждому под силу. Например, тучному человеку или инвалиду с костылями. Им точно лужу придется переплывать, хотя и положили там какие-то дощечки, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Саморукова.
Пробравшись в почтовое отделение, бердчанка попыталась выяснить, почему сотрудники почты не решают вопрос с создавшейся для клиентов преградой. Там ей объяснили, что руководство в известность поставили, отмечает бердчанка. И пояснили, что сами они не будут брать лопаты и черпать воду из лужи. И когда Татьяна сказала, почему бы им этого не сделать, ей самой предложили заняться устранением водной преграды.
Бердчанка купила коробку для посылки и удалилась восвояси. Всю дорогу шла и думала: как с посылкой она будет форсировать лужу у порога почты?
— Лужи уже нет. Исчезла, не поверите. Сегодня утром от нее почти не осталось и следа. Пока доски остались, пройти можно. Вода простояла два дня. Снега же много, вот и появилась лужа, — объясняет 30 марта «Курьер. Среда. Бердск» заведующая отделением почты в Микрорайоне Аурика Сидорова.
По словам Аурики Александровны, посетительница почты, оставшаяся очень недовольная лужей, грубила сотрудникам и даже хамила. Возле почты снег и мусор убирает дворник. Но убрать лужу ему не под силу.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 30 марта 2017 г. [13:45]
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