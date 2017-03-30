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Сайты с пиратскими российскими фильмами блоикровать будут без суда

Министерство культуры готовит законопроект, который позволит без суда блокировать доступ к пиратским сайтам, если на них без ведома правообладателя размещены российские фильмы.

Продюсеры, среди которых Сергей Сельянов, Леонид Верещагин, Тимур Бекмамбетов, Федор Бондарчук, Сергей Мелькумов, Игорь Толстунов, Анатолий Максимов и Ренат Давлетьяров, пожаловались в Минкультуры на несовершенство существующих мер в отношении пиратства. Верещагин, Сельянов и Толстунов подтвердили, что подписывали такое обращение.

Издание пишет, что, по сведениям деятелей культуры, Министерство культуры прорабатывает «дополнительные меры защиты правообладателей национальных фильмов». Они могут быть оформлены в качестве поправок ко второму чтению законопроекта о блокировке «зеркал» в Госдуме.

Ведомство предлагает вариант, при котором правообладатель, обнаружив свой незаконно размещенный фильм в интернете, может написать письмо в Минкультуры. Министерство, подтвердив авторство, в течение дня выносит требование об ограничении доступа к странице с фильмом и направляет запрос в Роскомнадзор. Он «незамедлительно» и без суда направляет уведомление операторам связи о блокировке страницы сайта с фильмом и запрещает поисковикам давать ссылки на эти страницы.

Если правообладатель заметит повторное нарушение на сайте, он сможет в течение десяти дней подать иск в суд на постоянную блокировку сайта. Суд рассмотрит его «в упрощенном порядке»

В течение 10 дней сайт может оспорить решение Роскомнадзора. Источник считает, что срок удаления пиратского контента сокращается до двух дней. ​Собеседник издания в Минкультуры указывает, что инициатива касается исключительно российских фильмов: государство пытается таким образом защитить свои инвестиции. По словам чиновника, из-за публикации пиратского контента правообладатели российских фильмов теряют до 4 млрд руб. в год.​

Собеседник издания в Госдуме, знакомый с ходом подготовки законопроекта Минкультуры, сообщил, что комитеты нижней палаты парламента по культуре и по информационной политике рассмотрели эту инициативу и согласились с ней, предложив альтернативные варианты.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что ведомство поддерживает замысел Минкультуры. С ним не согласен источник издания в Госдуме, который считает, что инициатива ведомства нарушает принцип законодательства о защите авторских прав. Этого же мнения придерживается и директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова. Она считает, что предложение Минкультуры ставит под сомнение презумпцию невиновности.

На прошлой неделе Следственный комитет России предложил разрешить Роскомнадзору самостоятельно блокировать сайты, если они, по мнению ведомства, содержат запрещенную информацию. В середине марта законопроект об ограничении доступа к «зеркалам» сайтов с пиратским контентом прошел первое чтение в Госдуме. Если он будет одобрен, то суд сможет ограничивать доступ к «зеркалам» по официальному запросу от правообладателя или Роскомнадзора.

Источник: РБК

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Сайты с пиратскими российскими фильмами блоикровать будут без суда

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 30 марта 2017 г. [13:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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