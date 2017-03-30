Генеральная прокуратура России направила в администрацию президента предложения по поправкам в законодательство, которые позволят контролировать расходы чиновников даже после их увольнения. Причем, если будет доказано, что имущество было нажито незаконным путем, его лишатся не только экс-госслужащие, но и их жены и дети.

Из-за пробелов в существующем законе № 230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» нечистым на руку чиновникам удавалось уходить от наказания. Весной 2016 года прошел совет по борьбе с коррупцией под председательством президента России. Там Генпрокуратуре, Верховному суду и администрации президента и было поручено разработать новый законопроект. Сейчас он проходит последние доработки.

Как рассказал «Известиям» заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Валерий Волков, надзорный орган намерен добиться возможности контролировать расходы бывших госслужащих.

— Сегодня закон позволяет контролировать расходы чиновника только при условии его нахождения на службе, — пояснил Валерий Волков. — Однако, понимая всю тяжесть содеянного и пытаясь избежать наказания, некоторые госслужащие просто увольняются. А дальше прокуратура не имеет права обратиться в суд с иском о взыскании имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Естественно, речь идет о тех объектах, которые человек приобрел в момент нахождения на госслужбе.

Генпрокуратура предлагает предусмотреть в законодательстве возможность контролировать расходы служащих даже после их увольнения. По словам Валерия Волкова, речь идет о «разумном периоде сроком в три года».

Действие поправок предлагается распространить на всех бывших госслужащих, установив при этом возможность обращения в доход государства и денежного эквивалента имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Если экс-чиновник не может доказать легальность полученных средств, то по иску прокурора в суде они могут быть изъяты в пользу государства.

При этом проверять предлагается расходы не только бывших чиновников, но и их супругов. Под ревизию подпадут недвижимость (земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи), машины и яхты, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных/складочных капиталах организаций). Чтобы избежать ошибок, проверяться будет совокупный доход семьи.

Депутаты Госдумы прошлого созыва уже предлагали обязать чиновников и парламентариев декларировать доходы всех членов семьи, включая совершеннолетних детей. Действующее законодательство требует от госслужащих подавать декларации лишь на себя, несовершеннолетних детей и супругов. По словам Валерия Волкова, этот вопрос пока не рассматривается в проекте закона, однако не исключено, что такие идеи реализуют в будущем.

Согласно законопроекту основанием для проверки бывшего чиновника служат сообщения о несоответствии его расходов доходам. Эту информацию могут предоставить не только правоохранительные органы, но и политические партии, Общественная палата, СМИ, общественные объединения и простые граждане.

Предполагается, что реагировать на подобные обращения будет и кадровая служба учреждения, в котором работал госслужащий, и прокурор на основании статьи 10 закона «О прокуратуре».

По мнению руководителя межрегиональной общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией» Анатолия Голубева, новый законопроект — это своевременное предложение, которое обязательно будет работать.

— Ситуация осложняется тем, что чиновники-коррупционеры часто хранят свои капиталы и строят виллы не в России. На родине они — честные и добропорядочные налогоплательщики. И если и живут в комфортабельных домах, то недвижимость числится за дальними родственниками и подставными лицами. Даже в ходе специальных проверок редко удается вывести их на чистую воду. Неслучайно президент страны неоднократно говорил, что нужно возвращать именно зарубежные активы коррупционеров.

Как сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной, за 2014–2016 годы у госслужащих было изъято 2 млрд рублей незаконных доходов. После принятия нового законопроекта эта сумма может вырасти в несколько раз.

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