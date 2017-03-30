Закусилась в теме про потоп во дворах… Конечно, нашёлся умник, настаивающий, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Что жители, являясь собственниками квартир, ОБЯЗАНЫ самостоятельно проводить все работы по содержанию и благоустройству общедомовой территории. В результате этого спора я решила вынести этот момент отдельным постом, т.к. не у всех есть возможность разбираться в ЖК РФ, чтоб люди не попадались на это хамское обдурилово.

По поводу общедомовой территории в ЖК в двух словах смысл такой:

Собственники квартир в многоквартирном доме имеют право оформить в общедомовую собственность: 1.4. земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются на основании данных государственного кадастрового учета в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.

Т.е. общедомовая территория считается таковой только при соответствующем ОФОРМЛЕНИИ с присвоением кадастрового номера и постановкой на учёт.

26. В состав иных документов, связанных с управлением многоквартирным домом, включаются: а) копия кадастрового плана (карты) земельного участка, удостоверенная органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра; б) выписка из Реестра, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом; в) заверенная уполномоченным органом местного самоуправления копия градостроительного плана земельного участка по установленной форме (для многоквартирных домов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых осуществлялись на основании разрешения на строительство, полученного после установления Правительством Российской Федерации формы градостроительного плана земельного участка);

А дальше чёрным по белому написано: II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 15. В состав услуг и работ НЕ входят: в) уборка и очистка земельных участков, НЕ входящих в состав общего имущества, а также озеленение территории и уход за элементами озеленения (в том числе газонами, цветниками, деревьями и кустарниками), находящимися на земельных участках, не входящих в состав общего имущества. Указанные действия осуществляются СОБСТВЕННИКАМИ соответствующих земельных участков.

Жители! Если вы через все кадастры-мадастры не оформляли землю в общедомовую собственность и не платите за это налог — вот этих умников, которые хотят, чтоб вы сделали их работу, посылайте кто куда хочет. Но если вдруг земля находится в вашей собственности — да: не только снег вывозить, но и дороги чинить надо самим. Но зато на ВАШЕЙ земле не будет спонтанной точечной застройки, пивнушки, общественного туалета или собачьего приюта.

В общем, граждане жители! Будьте бдительны! Всего вам доброго. И хорошего настроения.

Новости smi2.ru