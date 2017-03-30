Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова на Украине и незаконного оборота оружия, которое для преступления использовал киллер Павел Паршов. Основанием для этого стал тот факт, что, несмотря на получение господином Вороненковым украинского гражданства, он сохранил и российское.

Уголовное дело по ст. 105 и ст. 222 УК (умышленное убийство и незаконный оборот оружия) по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина было возбуждено главным следственным управлением ведомства.

Основанием для расследования преступления, совершенного на прошлой неделе в Киеве, стала ст. 12 УК. В ч. 3 этой статьи говорится, что иностранные граждане, не проживающие постоянно в Российской Федерации и совершившие преступление вне ее пределов, подлежат уголовной ответственности, если совершенное ими преступление направлено против интересов РФ либо гражданина федерации. Источник Ъ, близкий к следствию, отметил, что на момент своей гибели господин Вороненков, получивший гражданство Украины, не был лишен гражданства РФ. В свою очередь, заявления представителей властей Украины о том, что в совершенном в отношении господина Вороненкова преступлении есть «русский след», направило его и против интересов России.

По данным «Ъ», в ГСУ СКР уже сформировали следственно-оперативную бригаду, в которую включен следователь Денис Жаренов, в производстве которого находится уголовное дело об организации экс-депутатом Вороненковым мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Кстати, вчера Мосгорсуд признал законным решение Басманного райсуда о заочном аресте господина Вороненкова для его международного розыска.

Дело в том, что, несмотря на запросы из РФ, генпрокуратура Украины официально не уведомила российское надзорное ведомство об убийстве экс-депутата. Более того, адвокат Андрей Гривцов, представляющий интересы господина Вороненкова, сообщил, что вдова экс-депутата Мария Максакова решила отказаться от прекращения уголовного преследования мужа по не реабилитирующим его обстоятельствам. Таким образом, дело о рейдерском захвате здания в центре Москвы, по которому проходил экс-депутат, будет рассмотрено судом по существу.

Пока же следователь Жаренов помогает бригаде, разбирающейся в мотивах и обстоятельствах совершенного 23 марта в Киеве преступления. Само производство по этому делу поручено другому сотруднику ГСУ СКР. При этом информировать адвоката Гривцова о возбуждении уголовного дела об убийстве его клиента следствие не стало, так как он является представителем экс-депутата только по делу о мошенничестве.

По данным «Ъ», в ближайших планах следственной группы допросы знакомых и родственников Дениса Вороненкова, проживающих в России. Тем временем Генпрокуратура должна подготовить и направить на Украину целый ряд запросов, связанных с этим расследованием. Однако, учитывая сложные отношения, сложившиеся между РФ и Украиной в последнее время, можно предположить, что запросы и поручения останутся без ответов, а производство по самому делу об убийстве вскоре будет приостановлено.

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