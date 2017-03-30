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Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий посетил сегодня, 30 марта, два предприятия Бердска. Главе региона показали производство обоев на фабрике «Элизиум» и процесс пошива впитывающих пеленок и одноразовой медицинской экипировки в компании «Здравмедтех-Новосибирск».
В ходе экскурсии по «Элизиуму» Владимир Филиппович поинтересовался, почему бердская компания носит иностранное название.
— Элизиум — это то же, что и рай, — пояснил директор компании Валерий Моисеенко. — Мы связаны с международной культурой.
Руководство фабрики также добавило, что такое название выбрали в том числе и из-за звучности.
Городецкого провели в основной цех, где изготавливают высококачественные обои с самыми разными принтами. Процесс этот со стороны выглядит интересно. Сначала на бумажную основу наносят специальное виниловое покрытие, а затем — рисунок. Сложные принты печатаются в несколько этапов. Чтобы узор на обоях получился объемный, рисунок разбивают на слои и постепенно наносят, пока не достигнут желаемого результата. Так, например, сначала изображение цветущего миндаля похоже, скорее, на небо с облаками. Но — слой за слоем — «облака» превращаются в белоснежные соцветия. На выходе получаются приятные на ощупь и эстетичные на вид настенные покрытия: с переливами, блестками и будто живыми цветами.
«Элизиум» сотрудничает с иностранными компаниями и регулярно выставляет свою продукцию за рубежом. Иностранцы дают бердским обоям очень высокую оценку. Качество соответствует всем международным стандартам.
— Есть мерцающие — со слюдой или с глиттером. Некоторые дизайны живут несколько лет, а некоторые — несколько месяцев. Тут не угадаешь, — признается Моисеенко. — Мы постоянно проводим маркетинговые исследования, мониторим рынок.
Фабрика регулярно добавляет в свой ассортимент новые коллекции. Художественные решения и рисунки для обоев рождаются в собственной дизайн-студии «Элизиума». Порядка 80% — уникальные наработки фабрики. И только 20% — уже готовые трафареты. Девушки-художницы сначала делают наброски на бумаге, прорабатывают цвет и текстуру. Это высококинтеллектуальная и в то же время творческая работа.
Разработка дизайна обоев идет от нескольких недель до двух лет. Все зависит от сложности рисунка. А вот тиснение и рельеф в студию присылают из-за рубежа. В России таких заготовок не делают.
— А живете вы где? — поинтересовался у художниц губернатор. Когда он услышал, что те проживают в Академгородке, то обратился к вице-мэру Бердска Александру Тужику. — Вот, думайте, как привлечь их поближе.
Когда Владимир Филиппович бродил по выставочному залу «Эллизиума», на него нахлынули воспоминания о выборе обоев для первого собственного жилища и первый ремонт. Молодому Городецкому тогда выделили «12 метров на подселение». Говорит, в те времена такого ассортимента материалов, конечно, не было.
В администрации Бердска «Элизиум» называют стабильным предприятием, которое приносит пользу для экономики города и региона в целом, а также хорошо оплачиваемые рабочие места. Собственно, и цель визита губернатора была в том, чтобы познакомиться с перспективными точками экономического роста, коей и является фабрика обоев.
Продолжение о визите Владимира Городецкого читайте в ближайшее время.
Новости smi2.ru
Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 30 марта 2017 г. [12:35]
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