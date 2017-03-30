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Продавцов алкоголя обязали выдавать покупателям чек со штрихкодом

С 31 марта 2017 года все организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, обязаны выдавать покупателю, помимо товарного чека, чек с штриховым кодом (QR-чек), в котором содержатся данные о самой алкогольной продукции, ее производителе и об организации, которая осуществляет продажу данной продукции. Об этом сегодня, 30 марта, сообщили в сибирском управлении Росалкогольрегулирования.

— Ранее розничные продавцы могли не выдавать чек с QR-кодом. Это требование не было обязательным. С 31 марта все продавцы обязаны выдать покупателю QR-чек. Наша задача – отследить движение алкогольной и спиртосодержащей продукции от производителя до конечной точки продажи, чтобы не допустить реализации контрафактной продукции», — рассказал руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу Алексей Крупин.

В ведомстве подчеркивают, что последствием нарушения требования выдавать QR-чек является административный штраф в отношении юридических лиц в размере от 100 до 150 тыс. рублей, в отношении должностных лиц — от 10 до 15 тыс. рублей.

справка

Информация, содержащаяся на марке в виде штрихового кода, утверждена приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 12.05.2010 № 33н и считывается при продаже сканером двумерного штрих-кода и сохраняется в чеке. Данные, сохраненные в чеке, передаются в ЕГАИС с использованием универсального транспортного модуля (УТМ).

При наведении камеры на штриховой код на экране смартфона или персонального компьютера появляются:

— информация об организации, где приобретается алкогольная продукция (ИНН, КПП, адрес места осуществления деятельности);

— данные чека (номер чека, дата и время чека, номер смены, номер кассы);

— информация о федеральной специальной или акцизной марки (тип марки, серия и номер марки);

— информация о продукции (наименование алкогольной продукции, крепость, объем, наименование, ИНН и КПП производителя (импортера) алкогольной продукции).

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Продавцов алкоголя обязали выдавать покупателям чек со штрихкодом

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 30 марта 2017 г. [12:20]

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