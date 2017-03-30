Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

От 650 до 990 рублей стоит день лагерного отдыха детей Бердска

Губернатор Владимир Городецкий подписал постановление об организации отдыха детей на территории региона, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Порядок организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей определены  постановлением регионального правительства №123-п, которое подписал Городецкий 28 марта.

Согласно постановлению приоритетными направлениями при организации отдыха детей на территории региона являются обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, а также организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей из многодетных, неполных малоимущих семей, а также других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства.

Также документом утверждается порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, предоставления бесплатных путевок детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, организации областных профильных смен, проводимых в организациях отдыха и оздоровления детей, а также предельная стоимость одного календарного дня пребывания ребенка в организациях отдыха и оздоровления.

Так, предельная стоимость одного календарного дня в загородном лагере отдыха и оздоровления детей обозначена в размере 710 рублей, загородного лагеря круглогодичного действия – 750 рублей, санаторно-оздоровительного лагеря – 990 рублей, детского лагеря палаточного типа – 650 рублей.

Уполномоченным областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, реализующим организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) в Новосибирской области, определено министерство социального развития региона.

официально

Бердский отдел пособий и соцвыплат разъяснил, кто и как может бесплатно отправить ребенка на отдых.

Каждый ребенок в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) имеет право в течение года получить не более одной путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления за счёт средств областного бюджета Новосибирской области (бесплатно) или с частичной оплатой.

Если семья относится к льготным категориям граждан – малообеспеченные, многодетные, приемные и опекунские семьи – то такие семьи получают путевки на детей в оздоровительные учреждения бесплатно.

Если семья не относится к льготным категориям и готова получить путевку в санаторный или оздоровительный лагерь на любой другой период, кроме летних каникул, то родительская плата за путевку в этом случае составит лишь 10% от ее полной стоимости.

В любом случае, если ребенок нуждается в санаторном лечении, прежде чем обращаться за путевкой, необходимо получить соответствующую справку от педиатра (справка формы 070/у-04).

Все путевки для государственных и муниципальных нужд приобретаются на конкурсной основе и передаются в уполномоченные органы для выдачи детям. Из этих путевок родители смогут выбрать подходящий вариант для своего ребенка. Заявку на путевку в желаемый оздоровительный лагерь рекомендуем подавать в начале текущего года, так как выдача путёвок осуществляется в порядке очереди по номеру регистрации заявления.

Документы, которые необходимо представить для получения путевки

1. заявление одного из родителей (законного представителя) по установленной форме;

  • документ, удостоверяющий личность заявителя или подтверждающий полномочия законного представителя ребенка в случае, если законный представитель ребенка не является родителем;
  • свидетельство о рождении ребенка в возрасте до 14 лет или документ, удостоверяющий личность ребёнка старше 14 лет;
  • документ, подтверждающий проживание ребёнка на территории Новосибирской области;
  • справку о необходимости санаторно-курортного лечения, выданную лечебно-профилактическим учреждением для получения путевки в санаторный лагерь;
  • справку органа социальной защиты населения по месту жительства, подтверждающую факт нахождения ребенка в трудной жизненной ситуации для получения целевой путевки для ребенка.

    • По всем вопросам обращаться по адресу: ул. К. Маркса, 55, каб. 100, часы приема: понедельник, среда четверг с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00 час. Контактный телефон 5-21-71.

    справка

    В Новосибирской области функционирует 80 загородных организаций отдыха детей и их оздоровления и более 940 лагерей с дневным пребыванием детей. В 2016 году всеми видами отдыха и оздоровления было охвачено почти 140 тысяч детей региона.

    Средства областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления предусмотрены государственной программой Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 — 2019 годы».

    За счет средств областного бюджета финансируется приобретение путевок в загородные организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организация проезда к месту отдыха и обратно, проведение областных профильных смен.

    Новости smi2.ru

    • Многодетным семьям землю передадут бесплатно (42)
    • До 24 000 рублей стоит летний отдых детей в Бердске (7)
    • В Бердске формируется очередь на путевки в лагеря (3)
    • Ядерный взрыв и аукцион антиквариата ждут посетителей ночи музеев в Бердске (30)
    • Экс-губернатор Индинок: Партийная принадлежность мэра влияет на отношения с губернатором (8)
    От 650 до 990 рублей стоит день лагерного отдыха детей Бердска

    Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 30 марта 2017 г. [12:05]

    Скачать новость в формате PDF

    Курьер.Среда.Бердск

    [17:30] Должникам по коммуналке ставят заглушки на унитаз и заставляют платить за н...

    [17:15] Работу неисправного флюорографа остановил минздрав в ЦГБ Бердска

    [16:55] Путин взял с собой в Арктику Медведева

    Все новости

    [17:30] Должникам по коммуналке ставят заглушки на унитаз и заставляют платить за н...

    [17:15] Работу неисправного флюорографа остановил минздрав в ЦГБ Бердска

    [16:55] Путин взял с собой в Арктику Медведева


    • Почта @berdsk.me
    • Зарегистрировать ящик

    Войти в почту

    Логин: @BERDSK.ME
    Пароль:
    Бесплатная почта с защитой от спама
    и вирусов на платформе Яндекс!

    Регистрация

    Логин: @BERDSK.ME
    Пароль:
    Бесплатная почта с защитой от спама
    и вирусов на платформе Яндекс!
    • Погода сегодня
    • Завтра
    • Послезавтра
    Погода в Бердске

    Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

    Снег, ветер: юго-западный
    Вероятность осадков: 50%, облачность: 77%

    30 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

    Погода в Бердске

    Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.

    Снег, ветер: юго-западный
    Вероятность осадков: 46%, облачность: 76%

    31 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

    Погода в Бердске

    Днем: 3 C°, ветер: 4.4 м.с.

    Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
    Вероятность осадков: 14%, облачность: 56%

    01 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

    Расписание электричек
    Мобильное расписание
    Электричка больше не сбежит от Вас!
    Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
    • Объявления
    • Вакансии
    • Вопросы и ответы

    Добавить новое объявление

    Работа - Центр занятости населения

    Задать свой вопрос

    Катаетесь в компании
    и вы не против новых участников?
    Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
    Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
    и ищешь постоянную компанию?
    Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
    • Ближайшие электрички
    Ошибка соединения: