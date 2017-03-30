Губернатор Владимир Городецкий подписал постановление об организации отдыха детей на территории региона, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Порядок организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей определены постановлением регионального правительства №123-п, которое подписал Городецкий 28 марта.

Согласно постановлению приоритетными направлениями при организации отдыха детей на территории региона являются обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, а также организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей из многодетных, неполных малоимущих семей, а также других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства.

Также документом утверждается порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, предоставления бесплатных путевок детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, организации областных профильных смен, проводимых в организациях отдыха и оздоровления детей, а также предельная стоимость одного календарного дня пребывания ребенка в организациях отдыха и оздоровления.

Так, предельная стоимость одного календарного дня в загородном лагере отдыха и оздоровления детей обозначена в размере 710 рублей, загородного лагеря круглогодичного действия – 750 рублей, санаторно-оздоровительного лагеря – 990 рублей, детского лагеря палаточного типа – 650 рублей.

Уполномоченным областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, реализующим организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) в Новосибирской области, определено министерство социального развития региона.

официально

Бердский отдел пособий и соцвыплат разъяснил, кто и как может бесплатно отправить ребенка на отдых.

Каждый ребенок в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) имеет право в течение года получить не более одной путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления за счёт средств областного бюджета Новосибирской области (бесплатно) или с частичной оплатой.

Если семья относится к льготным категориям граждан – малообеспеченные, многодетные, приемные и опекунские семьи – то такие семьи получают путевки на детей в оздоровительные учреждения бесплатно.

Если семья не относится к льготным категориям и готова получить путевку в санаторный или оздоровительный лагерь на любой другой период, кроме летних каникул, то родительская плата за путевку в этом случае составит лишь 10% от ее полной стоимости.

В любом случае, если ребенок нуждается в санаторном лечении, прежде чем обращаться за путевкой, необходимо получить соответствующую справку от педиатра (справка формы 070/у-04).

Все путевки для государственных и муниципальных нужд приобретаются на конкурсной основе и передаются в уполномоченные органы для выдачи детям. Из этих путевок родители смогут выбрать подходящий вариант для своего ребенка. Заявку на путевку в желаемый оздоровительный лагерь рекомендуем подавать в начале текущего года, так как выдача путёвок осуществляется в порядке очереди по номеру регистрации заявления.

Документы, которые необходимо представить для получения путевки

1. заявление одного из родителей (законного представителя) по установленной форме;

документ, удостоверяющий личность заявителя или подтверждающий полномочия законного представителя ребенка в случае, если законный представитель ребенка не является родителем;

свидетельство о рождении ребенка в возрасте до 14 лет или документ, удостоверяющий личность ребёнка старше 14 лет;

документ, подтверждающий проживание ребёнка на территории Новосибирской области;

справку о необходимости санаторно-курортного лечения, выданную лечебно-профилактическим учреждением для получения путевки в санаторный лагерь;

справку органа социальной защиты населения по месту жительства, подтверждающую факт нахождения ребенка в трудной жизненной ситуации для получения целевой путевки для ребенка.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. К. Маркса, 55, каб. 100, часы приема: понедельник, среда четверг с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00 час. Контактный телефон 5-21-71.

справка

В Новосибирской области функционирует 80 загородных организаций отдыха детей и их оздоровления и более 940 лагерей с дневным пребыванием детей. В 2016 году всеми видами отдыха и оздоровления было охвачено почти 140 тысяч детей региона.

Средства областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления предусмотрены государственной программой Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 — 2019 годы».

За счет средств областного бюджета финансируется приобретение путевок в загородные организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организация проезда к месту отдыха и обратно, проведение областных профильных смен.

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