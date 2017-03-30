USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Губернатор Владимир Городецкий подписал постановление об организации отдыха детей на территории региона, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Порядок организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей определены постановлением регионального правительства №123-п, которое подписал Городецкий 28 марта.
Согласно постановлению приоритетными направлениями при организации отдыха детей на территории региона являются обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, а также организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей из многодетных, неполных малоимущих семей, а также других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства.
Также документом утверждается порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, предоставления бесплатных путевок детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, организации областных профильных смен, проводимых в организациях отдыха и оздоровления детей, а также предельная стоимость одного календарного дня пребывания ребенка в организациях отдыха и оздоровления.
Так, предельная стоимость одного календарного дня в загородном лагере отдыха и оздоровления детей обозначена в размере 710 рублей, загородного лагеря круглогодичного действия – 750 рублей, санаторно-оздоровительного лагеря – 990 рублей, детского лагеря палаточного типа – 650 рублей.
Уполномоченным областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, реализующим организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) в Новосибирской области, определено министерство социального развития региона.
официально
Бердский отдел пособий и соцвыплат разъяснил, кто и как может бесплатно отправить ребенка на отдых.
Каждый ребенок в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) имеет право в течение года получить не более одной путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления за счёт средств областного бюджета Новосибирской области (бесплатно) или с частичной оплатой.
Если семья относится к льготным категориям граждан – малообеспеченные, многодетные, приемные и опекунские семьи – то такие семьи получают путевки на детей в оздоровительные учреждения бесплатно.
Если семья не относится к льготным категориям и готова получить путевку в санаторный или оздоровительный лагерь на любой другой период, кроме летних каникул, то родительская плата за путевку в этом случае составит лишь 10% от ее полной стоимости.
В любом случае, если ребенок нуждается в санаторном лечении, прежде чем обращаться за путевкой, необходимо получить соответствующую справку от педиатра (справка формы 070/у-04).
Все путевки для государственных и муниципальных нужд приобретаются на конкурсной основе и передаются в уполномоченные органы для выдачи детям. Из этих путевок родители смогут выбрать подходящий вариант для своего ребенка. Заявку на путевку в желаемый оздоровительный лагерь рекомендуем подавать в начале текущего года, так как выдача путёвок осуществляется в порядке очереди по номеру регистрации заявления.
Документы, которые необходимо представить для получения путевки
1. заявление одного из родителей (законного представителя) по установленной форме;
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. К. Маркса, 55, каб. 100, часы приема: понедельник, среда четверг с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00 час. Контактный телефон 5-21-71.
справка
В Новосибирской области функционирует 80 загородных организаций отдыха детей и их оздоровления и более 940 лагерей с дневным пребыванием детей. В 2016 году всеми видами отдыха и оздоровления было охвачено почти 140 тысяч детей региона.
Средства областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления предусмотрены государственной программой Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 — 2019 годы».
За счет средств областного бюджета финансируется приобретение путевок в загородные организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организация проезда к месту отдыха и обратно, проведение областных профильных смен.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 30 марта 2017 г. [12:05]
[17:30] Должникам по коммуналке ставят заглушки на унитаз и заставляют платить за н...
[17:15] Работу неисправного флюорографа остановил минздрав в ЦГБ Бердска
[16:55] Путин взял с собой в Арктику Медведева
[17:30] Должникам по коммуналке ставят заглушки на унитаз и заставляют платить за н...
[17:15] Работу неисправного флюорографа остановил минздрав в ЦГБ Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: юго-западный
|
Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.
Снег, ветер: юго-западный
|
Днем: 3 C°, ветер: 4.4 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: юго-западный