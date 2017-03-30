В России с лета следующего года может быть запущена новая система учета электроэнергии smart metering. Так минэнерго хочет снизить потери электричества и адресно воздействовать на неплательщиков путем дистанционного их отключения от сети.

При этом модернизировать или устанавливать старые приборы учета могут запретить.

Стоимость «умного» счетчика — около 30 тысяч рублей. При этом, обещают авторы законодательной инициативы, потребители тратить свои деньги на переустановку счетчиков не будут. Однако некоторые эксперты не исключают, что деньги с граждан все равно возьмут за счет повышения тарифов, передает РГ.

Но есть и плюсы. «Установка подобных «умных» приборов учета выгодна добросовестным потребителям коммунальных услуг, — рассказала «Российской газете» исполнительный директор организации «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. — Сейчас из-за того, что показатели потребления электроэнергии снимаются раз в полгода, а также из-за разных приборов учета с различной же точностью, долги делятся на всех собственников дома. Эту задолженность вписывают в строку «общедомовые нужды».

Если появится возможность снимать показания с каждого потребителя дистанционно и в любое время, подобной необходимости не будет. «В выигрыше будут те, кто платит честно. На них уже нельзя будет «повесить» потребление тех, кто не платит или мухлюет. Хорошо бы установить такие системы и в других сферах ЖКХ», — отмечает Светлана Разворотнева.

По оценке «Россетей», розничный энергорынок России сегодня оснащен автоматизированным учетом на 9 процентов. Пилотные проекты по smart metering оператор реализует с Российским фондом прямых инвестиций в Калининграде, Ярославле и Туле. В пилотных регионах счетчики ставят за счет инвесторов, а окупаются они благодаря экономии от снижения потерь.

В сентябре 2016 года правительство утвердило новый национальный план повышения энергоэффективности зданий. К 2025 году высшим классом энергосбережения должен будет обладать каждый третий новый дом в России, а энергозатраты в ЖКХ в целом должны снизиться на четверть.

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