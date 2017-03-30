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Новую схему теплоснабжения Бердска обсудят на публичных слушаниях

7 апреля в Бердске обсудят схему теплоснабжения города. О проведении публичных слушаний по проекту «Схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2013-2018 годы и период до 2028 года» пресс-центр мэрии уведомил 30 марта.

Актуализации схемы теплоснабжения города соответствует как постановлению правительства, так и нормативным актам бердской власти. На публичный слушаниях предполагают обсудить предложения «от народа» по улучшению отопления Бердска. Собрание намечено на 14 часов 7 апреля в конференц-зале администрации города (ул. Горького, 9).

С проектом «Схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2013-2018 годы и период до 2028 года» можно ознакомиться на сайте мэрии Бердска.

Сбор замечаний и предложений по проекту актуализации схемы ведется с ноября в письменной форме и завершится 31 марта в 17.00, сообщал «Курьер. Среда. Бердск» (по адресу: Бердск, ул. Промышленная, 1, МУП «КБУ», отдел капитального строительства и перспективного развития).

На сайте Комбината бытовых услуг опубликована обновленная  схема теплоснабжения Бердска. Схема представляет из себя девять книг, содержащих подробное описание модели теплоэнергетического комплекса города.

Известно, что от первоначальной идеи замены крупных бердских теплоисточников на 40 локальных котельных уже отказались. Появится только одна новая — в районе лесхоза.

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Новую схему теплоснабжения Бердска обсудят на публичных слушаниях

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 30 марта 2017 г. [11:45]

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